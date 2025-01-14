شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحت الضغط.. لماذا فشل iPhone 16 فى إبهار المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مبيعات آيفون انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت بنسبة 5% عالميًا، مما أدى إلى انخفاض حصة آبل السوقية، خاصة فى السوق الصينية، ويأتى هذا التراجع بعد الإطلاق الضعيف لجهاز iPhone 16، الذى لم يرقَ إلى تطلعات المستخدمين بسبب غياب ميزات الذكاء الاصطناعى الجديدة عند الإطلاق، واستمرار تأخيرها حتى الآن.

أسباب التراجع

• غياب ميزة Apple Intelligence فى الإصدارات الأولية لجهاز iPhone 16.

• تأجيل إطلاق التحديث الرئيسى الذى يشمل نسخة مطورة من سيرى حتى عام 2026.

• اقتصار التحسينات فى iPhone 16 على ميزة إضافية واحدة، وهى زر التحكم فى الكاميرا، مما أثار استياء المستخدمين الذين لم يروا ضرورة للترقية.

السوق الصينية وتأثير الذكاء الاصطناعي

• السوق الصينية، وهى واحدة من أكبر أسواق آبل، تأثرت بشكل كبير بسبب غياب ميزة Apple Intelligence، مما أضعف مبيعات الشركة لصالح المنافسين المحليين.

• أسهم آبل شهدت انخفاضًا بنسبة 3%، وهو تراجع متوقع وفقًا للمحللين، مع توقع عودة الشركة للتعافى فى المستقبل القريب.

التحديات المستقبلية

• تشير التقارير إلى أن عام 2025 سيكون عامًا صعبًا على آبل، مما دفعها للتوسع فى فئات منتجات جديدة لتعويض التراجع فى مبيعات الآيفون.

• رغم الانتشار الكبير للذكاء الاصطناعى بين الشركات المصنعة للهواتف، إلا أن معظم المستخدمين لا يزالون يشككون فى قيمته، مما زاد من ضعف إقبالهم على شراء iPhone 16.

مع استمرار تحديات السوق وتراجع مبيعاتها، تواجه آبل ضغطًا كبيرًا لتقديم ميزات مبتكرة وتحديثات ثورية فى منتجاتها لاستعادة ثقة المستخدمين والحفاظ على مكانتها فى سوق الهواتف الذكية.