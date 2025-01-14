شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب هائل للبيانات يكشف عن مواقع دقيقة لمستخدمى العديد من التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

كشف تسريب ضخم للبيانات يتعلق بشركة Gravy Analytics عن بيانات الموقع الدقيقة لملايين مستخدمي تطبيقات الهواتف الذكية الشهيرة مثل Candy Crush وTinder وMyFitnessPal والمزيد.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، تم اختراق Gravy Analytics، وسيط بيانات الموقع الذي يحتفظ ببيانات من ملايين مستخدمي iPhone و Android.



ادعى أحد القراصنة أنه نجح في تنفيذ الاختراق، كما ذكرت 404Media لأول مرة، ولكن الآن، بدأت البيانات في الظهور والتي تؤكد هذا الادعاء، وتظهر مدى سوء الأمر.



تم إصدار ملايين القطع من بيانات الموقع الدقيقة، والتي تُظهر المواقع الأكثر زيارة للمستخدمين مثل منازلهم وأماكن عملهم والمزيد.



تعد Gravy Analytics هي واحدة من وسطاء البيانات هذه، والآن تم اختراق بياناتها وبدأت في التسريب علنًا عبر الإنترنت.



لا تزال المعلومات حول الاختراق تظهر، ولكن هناك علامة مبكرة على الأخبار الجيدة لمستخدمي iPhone على وجه الخصوص.



قال بابتيست روبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Predicta Lab للأمن الرقمي، لـ TechCrunch أنه إذا رفضت طلب تطبيق لتتبعك، "لم تتم مشاركة بياناتك" بواسطة هذا التطبيق.



يشير روبرت إلى مطالبة الإذن "اطلب من التطبيق عدم التتبع" التي أدمجتها أبل في نظام التشغيل iOS.



في منشور على X، يشجع روبرت المستخدمين أيضًا على الانتقال إلى الإعدادات ⇾ الخصوصية والأمان ⇾ التتبع وتعطيل السماح للتطبيقات حتى بطلب تتبعك، وسترى أيضًا على هذه الشاشة ما إذا كنت قد منحت إذن التتبع من قبل أم لا.



لم يكن هناك بيان رسمي من أبل حتى الآن، ولكن إذا كان روبرت على حق، فيجب أن يكون عدد مستخدمى iPhone المتأثرين باختراق Gravy Analytics أقل بكثير نتيجة لذلك.