شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى آيفون.. احذر من هذه الخدعة تفقدك بياناتك الشخصية وحسابك البنكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز تطبيق المراسلة من Apple بحماية مدمجة ضد عمليات التصيد الاحتيالى والرسائل القصيرة، حيث يحدث التصيد الاحتيالى عندما يرسل مجرمو الإنترنت، إلى شخص ما بريدًا إلكترونيًا يبدو وكأنه خطاب شرعى من شركة يتعامل معها الضحية.

و يحتوى الخطاب على رسالة الهدف منها الحصول على معلومات شديد الخصوصية مثل أرقام التعريف الشخصية وكلمات المرور وأرقام الضمان الاجتماعى للاستيلاء على الحسابات المالية للضحية وسرقة الأموال الموجودة فى حساباته الشخصية، فعلى سبيل المثال، يتلقى المستخدم رسالة بريد إلكترونى تبدو وكأنها رسالة حقيقية وتحتوى على رسالة أن حسابك متأخر الدفع وإذا لم تقم بالدفع فورًا، فسيتم تعليق حسابك اللاسلكى، وقد تتضمن الرسالة الإلكترونية رابطًا يأخذك إلى صفحة حيث يتعين عليك ملء رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الأمان وعنوانك، وإذا تخليت عن كل هذه المعلومات، فقد تجد رسومًا غريبة على بطاقتك لا علاقة لك بها.

وحذر التقرير من رسائل "التصيد الاحتيالى عبر الرسائل النصية القصيرة" التى هى عبارة عن نصوص وهمية تم تصميمها لتبدو وكأنها صادرة عن شركة تتعامل معها،ففى بعض الأحيان يتم إرسال رسائل التصيد الاحتيالى هذه عبر رسائل نصية، وفى هذه الحالة يطلق عليها "التصيد الاحتيالى عبر الرسائل النصية القصيرة".

ويوصى خبراء الأمن السيبرانى بعدم النقر على الروابط الموجودة فى رسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية التى تتلقاها من مرسلين غير معروفين لك.

تعمل منصة iMessage التابعة لشركة Apple تلقائيًا على تعطيل الروابط الموجودة فى الرسائل التى يرسلها مرسلون غير معروفين بغض النظر عما إذا كانت الرسالة قد أُرسلت عبر البريد الإلكترونى أو الرسائل النصية.

ولكن هناك طريقة يمكن لمجرمى الإنترنت من خلالها تعطيل هذه الحماية من شركة أبل، حيث أوضحت الشركة إنه إذا رد المستخدم على رسالة احتيالية عبر الرسائل النصية القصيرة أو أضاف المرسل إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة به، فإن الحماية من أبل التى تعمل على تعطيل الروابط فى تلك الرسالة أو البريد الإلكترونى من مرسل غير معروف لن تعمل بعد الآن.

ولهذا السبب، لاحظ خبراء الأمن زيادة فى هجمات الرسائل النصية القصيرة من المهاجمين الذين يحاولون جعل الأهداف تستجيب لرسائلهم النصية بحيث يتم تمكين الروابط الموجودة فى النص مرة أخرى.