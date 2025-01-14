شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المنافسة البريطانية تفتح تحقيقًا فى هيمنة جوجل على محركات البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (سي.إم.إيه.) فتح تحقيق في "موقف جوجل" بسوق محركات البحث وتأثيره على المستهلكين والشركات.



وقالت الهيئة - في بيان تناقلته وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء - أن هذا التحققي يمكن أن يؤدي إلى تصنيف العملاق الأمريكي كـ "شركة استراتيجية في السوق"؛ وهو الوضع الذي من شأنه أن يفرض عليه متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الجديد في الأسواق الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري.



يذكر أن قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين (دي إم سي سي) قد حصل على الموافقة الملكية في 24 مايو 2024 ويمنح هذا التشريع التاريخي سلطات جديدة وموسعة لهيئة المنافسة والأسواق، فيما يتعلق بالأسواق الرقمية والمنافسة وحماية المستهلك، ولديه القدرة على التأثير على الشركات عبر مجموعة واسعة من القطاعات.



وعلى وجه الخصوص، فإن القانون يهدف لإنشاء نظام جديد لتنظيم الشركات الكبيرة ذات الحضور السوقي الكبير في الأنشطة الرقمية، والذي سيتم الإشراف عليه من قبل وحدة الأسواق الرقمية، وهي وحدة متخصصة داخل هيئة السوق المالية؛ وتوسيع صلاحيات التحقيق والتنفيذ الحالية لهيئة المنافسة والأسواق بشكل كبير فيما يتعلق بقضايا المنافسة.



ويمنح قانون حماية المستهلك، هيئة المنافسة والأسواق صلاحيات إنفاذ انتهاكات قوانين حماية المستهلك بشكل مباشر، بما في ذلك من خلال فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية في حالة عدم الامتثال.