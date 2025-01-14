شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Gemini يحصل على الإصدار 2.0 التجريبى المتقدم على Android وiOS والان مع تفاصيل الخبر

يمكن لمشتركي Gemini Advanced الآن الوصول إلى النسخة التحريبية 2.0 Experimental Advanced في تطبيق Gemini على Android وiOS، الذى كان متاحًا في السابق فقط على موقع سطح المكتب/الهاتف.

وفقا لما ذكره موقع "9to5google"، يقدم Gemini أداءً محسّنًا بشكل كبير فى المهام المعقدة مثل الترميز والرياضيات والمنطق واتباع التعليمات، ومع ذلك، فإنه "يفتقر إلى الوصول إلى المعلومات فى الوقت الفعلى وتحميل الملفات.

يمكن استخدام النموذج، الذى يظل فى أعلى قائمة Chatbot Arena LLM Leaderboard، "للتعامل مع تحديات الترميز المعقدة، وحل المشكلات الرياضية للمشاريع المدرسية أو الشخصية، أو تقديم تعليمات مفصلة ومتعددة الخطوات لصياغة خطة عمل مخصصة.

ولاستخادم النموذج، اضغط فوق مُبدل النموذج في الجزء العلوي من الشاشة، حيث ينضم 2.0 Experimental Advanced إلى 1.5 Flash و1.5 Pro و2.0 Flash Experimental.

قم بإيقاف تطبيق Gemini/Google على Android بالقوة إذا لم تكن تراه بعد، بينما أصدرت Google تحديثًا لتطبيق Gemini لنظام التشغيل iOS بعد الترقية الأكبر فى الشهر الماضى.

