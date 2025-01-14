شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثغرة أمنية فى منفذ شحن هواتف آيفون يعرض بيانات المستخدمين للاختراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت ثغرة أمنية في منفذ شحن USB-C الخاص بجهاز iPhone ، في اثارة مخاوف عدد من المستخدمين، بشأن تثبيت تعليمات برمجية ضارة أو حدوث اختراق بيانات المستخدم، حيث تستهدف هذه الثغرة الأمنية، التي اكتشفها الباحث الأمني توماس روث، شريحة التحكم ACE3، وهي مكون صغير ولكنه بالغ الأهمية مسؤول عن إدارة وظائف الشحن ونقل البيانات في iPhone.

واشتهرت شركة Apple منذ فترة طويلة برقابتها الصارمة على أجهزتها وبرامجها، حيث أدى هذا النهج، على الرغم من إعطاء الأولوية للاستقرار والأمن بطرق عديدة، إلى شد الحبل المستمر مع الباحثين الأمنيين ومجتمع كسر الحماية الذين يسعون إلى تجاوز حدود ما هو ممكن مع أجهزة Apple ، ولقد كان هذا التراجع سمة مميزة لتاريخ iPhone، حيث تعمل Apple باستمرار على تصحيح نقاط الضعف ويبحث المتسللون باستمرار عن عمليات استغلال جديدة.

لكن هذا الاكتشاف الأخير يمثل تحديًا جديدًا لشركة Apple ، ويوضح بحث روث أنه يمكن إعادة برمجة شريحة ACE3 لتنفيذ إجراءات غير مصرح بها، مما قد يسمح للمتسللين بتجاوز الإجراءات الأمنية والتحكم في الجهاز.

و لم يعد الأمر يقتصر فقط على تثبيت التطبيقات غير المصرح بها؛ يتعلق الأمر بإمكانية وصول الجهات الفاعلة الضارة إلى بيانات المستخدم شديدة الخصوصية.