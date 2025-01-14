شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تواجه دعوى قضائية تتهمها بفرض رسوم على 20 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُتهم شركة Apple باستغلال موقعها المهيمن من خلال فرض عمولة بنسبة 30٪ على مبيعات التطبيقات، وقد أدى هذا، وفقا لمحكمة لندن، إلى فرض رسوم زائدة على المستهلكين في المملكة المتحدة بما يصل إلى 1.5 مليار جنيه استرليني (1.8 مليار دولار).

تفاصيل دعوى قضائية جماعية ضد شركة آبل

وتزعم دعوى قضائية جماعية، تمثل حوالي 20 مليون مستخدم لأجهزة iPhone وiPad في المملكة المتحدة، أن إجراءات شركة Apple جعلت أسعار التطبيقات مرتفعة بشكل غير ضروري، وفقًا لتقارير رويترز.

رداً على ذلك، أكدت شركة أبل أن القضية تفتقر إلى الجدارة وتفشل في الاعتراف بمزايا نظام iOS الخاص بها، خاصة فيما يتعلق بالأمان والخصوصية، حيث تمثل القضية التي تنظرها محكمة استئناف المنافسة في لندن أول دعوى جماعية ضمن إطار العمل الجماعي الناشئ في المملكة المتحدة، مع وجود قضايا مماثلة أخرى ضد شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنتظر المحاكمة.

من المقرر أن تبدأ دعوى قضائية ذات صلة بقيمة 1.1 مليار دولار ضد Google بشأن هيكل عمولة متجر Play في عام 2025.

وتتعامل شركة Apple أيضًا مع إجراءات قانونية منفصلة من مطوري التطبيقات، في حين يشارك عمالقة التكنولوجيا الآخرون مثل Google وMeta في قضاياهم الهامة الخاصة.

وتقول راشيل كينت، الأكاديمية البريطانية التي تقود الدعوى القضائية، إن شركة أبل استفادت بشكل غير متناسب من خلال احتكار توزيع التطبيقات وعمليات الشراء داخل التطبيق.

ووفقًا لفريقها القانوني، فإن هذا الاحتكار يسمح لشركة Apple بفرض شروط تقييدية على مطوري التطبيقات، مما يؤدي في النهاية إلى نقل العبء المالي إلى المستهلكين.

كما صرح محامي كينت، مارك هوسكينز، في المحكمة أن شركة أبل تمتلك فعليًا "وضعًا احتكاريًا بنسبة 100٪"، ومع ذلك، تعترض شركة أبل بأن 85% من المطورين لا يدفعون أي عمولة على الإطلاق، مؤكدة أن العمولة تعكس الفوائد الكبيرة التي تقدمها الشركة من خلال نظام iOS البيئي.



وجادلت محامية شركة أبل، ماري ديميتريو، في المحكمة بأن قضية كينت تتجاهل حقوق الملكية الفكرية لشركة أبل، ووصفت الطلب على الاستخدام غير المقيد لتكنولوجيتها بأنه "مصادرة لحقوق الملكية تحت ستار المنافسة".