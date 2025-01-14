شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الفرنسيون منقسمون بشأن استخدام الذكاء الاصطناعى من قبل وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينقسم الفرنسيون بشأن احتمال لجوء وسائل الإعلام إلى الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى معين، وهم أيضا أكثر حذرا منه، وفقا للمؤشر السنوي لصحيفة "لاكروا".

وذكر راديو "فرنسا الدولي" عن صحيفة "لاكروا" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن النسخة الأخيرة من هذا الاستطلاع الذي أجري منذ عام 1987 تم تقديمها في مهرجان "الإعلام على ضفاف نهر السين في باريس"، حيث تمت إعادة تسميته بـ "مقياس لاكروا - فريان - لابوست حول ثقة الشعب الفرنسي في وسائل الإعلام" ويطور تساؤلات جديدة حول الذكاء الاصطناعي .

وعندما سئل المشاركون "هل تؤيد" استخدام وسائل الإعلام للإنترنت "لأتمتة إنتاج أنواع معينة من المحتوى (الصور والمقالات القصيرة والتقارير البسيطة والأجندات وتقارير الطقس، وما إلى ذلك)"، أجاب ما يقرب من النصف 43% من أصل 1500 شخص تم استطلاع آرائهم عبر الإنترنت في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الماضي (بطريقة الحصص) يقولون إنهم "معارضون".

وعلى العكس من ذلك، أعلن 36% من المشاركين أنهم "يؤيدون"، في حين رأى 16% أنهم لا يعرفون "ما يكفي عن الموضوع لاتخاذ قرار"، ولم يعط 5% رأيهم .