شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق RedNote الصينى يتصدر التطبيقات مع اقتراب حظر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل التهديد الوشيك بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، تطبيق RedNote الصيني يحقق شهرة واسعة ويحتل المرتبة الأولى في متجر آبل.

مع اقتراب موعد الحظر المحتمل لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، بدأ مستخدمو التطبيق في البحث عن بدائل، مما أدى إلى صعود تطبيقات جديدة وغير معروفة إلى قمة متاجر التطبيقات. أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول هو تطبيق RedNote، المعروف أيضًا باسم “Little Red Book” أو Xiaohongshu.

صعود RedNote

• يحتل التطبيق حاليًا المرتبة الأولى في متجر آبل، والمرتبة 34 في متجر جوجل بلاي.



• يعتمد التطبيق على ميزة التمرير العمودي لمشاهدة مقاطع الفيديو القصيرة المشابهة لتيك توك.



• على الرغم من أن واجهة التطبيق باللغة الصينية، إلا أن المستخدمين يشاركون مقاطع فيديو تشرح كيفية تغيير اللغة إلى الإنجليزية.

التطبيقات البديلة تكتسب شهرة



• تطبيق Lemon8، الذي تطوره شركة ByteDance (الشركة المالكة لتيك توك)، يحتل المراتب الأولى في متجري آبل وجوجل. ومع ذلك، قد يواجه نفس مصير تيك توك إذا قررت المحكمة العليا دعم قرار الحظر.



• تطبيق Flip، الذي يدمج بين الفيديو القصير والتسوق، يحتل المرتبة 14 في متجر جوجل والمرتبة الرابعة في متجر آبل.

RedNote في الصين



• يعد التطبيق واحدًا من أشهر التطبيقات في الصين، حيث يمتلك قاعدة مستخدمين تصل إلى 300 مليون.

• ينافس تطبيقات كبرى مثل Douyin (نسخة تيك توك في الصين) وعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا.