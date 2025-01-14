شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تكتشف الصور والفيديوهات المزيفة بالذكاء الاصطناعى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي، تنتشر الصور والفيديوهات المضللة التي تستخدمها قوى الشر، لإثارة الشائعات، ولكشف الصور والفيديوهات التي تم إنشاؤها أو تعديلها بواسطة الذكاء الاصطناعي (مثل التزييف العميق "Deepfake")، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. التحقق من المصدر

تأكد من موثوقية المصدر الذي نشر الصورة أو الفيديو.

2. تحليل الصور والفيديوهات

قد تظهر تشوهات أو تفاصيل غير طبيعية في الوجوه، مثل حواف غير واضحة أو عينين غير متطابقتين.

3.الإضاءة

تحقق من تناسق الإضاءة في الصورة.

4.الخلفيات

قد تحتوي الصور والفيديوهات المزيفة على خلفيات غير متناسبة أو ضبابية.

5. البرامج والأدوات

استخدم أدوات متخصصة للكشف عن التزييف، مثل InVID للتحقق من الفيديوهات أو FotoForensics لتحليل الصور.

6. الفحص اليدوي

ابحث عن الفيديو أو الصورة باستخدام خاصية البحث العكسي للصور من جوجل لمعرفة مصدرها الأصلي.

انتبه إلى حركات الفم والعينين في الفيديوهات، حيث تكون غير طبيعية أحيانًا في التزييف العميق.