شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا يتبرع قادة التكنولوجيا لصندوق تنصيب ترامب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركات التكنولوجيا العالمية، إلى التقرب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذى سيؤدي اليمين في 20 يناير، ويبدو أن جميعهم يريدون أن يكونوا في صفه قبل أن يحدث ذلك، بعدما زادت قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي قدمت تبرعات لصندوق تنصيب ترامب، والتي سددت مبالغ كبيرة من المال لتوطيد علاقاتها بالرئيس المنتخب.

في الوقت نفسه، قررت Meta - التي لم تتبرع لتنصيب الرئيس بايدن - إزالة برنامج التحقق من الحقائق المثير للجدل على Facebook ومنصات أخرى، حيث ستنتقل الشركة بدلاً من ذلك إلى نموذج Community Notes المستوحى من X، وقد تم استقبال هذا القرار على نطاق واسع أيضًا حيث قام الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج بالتقرب من الرئيس القادم.

كما تبرعت شركة أبل بمبلغ 43200 دولار لحفل تنصيب الرئيس بايدن لكنها منحت مليون دولار لترامب، كما أجرى الرئيس التنفيذي تيم كوك محادثات مع ترامب حول الصعوبات التي تواجهها أبل عند إجراء الأعمال في الاتحاد الأوروبي، وقد منحت أمازون أيضا صندوق تنصيب بايدن 276000 دولار لكنها منحت ترامب أيضًا مليون دولار.

وتشمل شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تبرعت بسخاء لصندوق تنصيب ترامب ما يلي:

مايكروسوفت

جوجل

OpenAI



وأرجع البعض السبب في هذا التقرب نتيجة التهديد الوشيك برسوم دونالد ترامب الجمركية، نظراً لأن هذه الرسوم الجمركية لديها القدرة على جعل الأعمال صعبة للغاية لجميع الشركات المذكورة أعلاه.

كما يعتقد مارك جورمان، المطلع على شؤون أبل في بلومبرج، أنه، تمامًا مثل فترة ترامب الأولى، سيحاول تيم كوك إعفاء أبل من هذه الرسوم الجمركية.

لا يزال من السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر خطة التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب على هذه الشركات، إذا دخلت الخطة حيز التنفيذ.