شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مكافحة الاحتكار" الأمريكية تدعم حجة إيلون ماسك في دعوى ضد OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

تدخلت الهيئات الأمريكية لمكافحة الاحتكار في الدعوى القضائية التي رفعها إيلون ماسك ضد OpenAI، حيث تسعى الحكومة الأمريكية لدعم مزاعم ماسك بأن الشركة ومايكروسوفت شاركتا في ممارسات احتكارية، ورغم أن لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية لم تعربا عن رأيهما المباشر في القضية، فقد قدمتا تحليلاً قانونياً يدعم ادعاءات ماسك في وقت يسبق جلسة الاستماع المقررة في أوكلاند، كاليفورنيا.

ماسك، الذي كان أحد مؤسسي OpenAI ويمتلك شركة الذكاء الاصطناعي xAI، يتهم الشركة بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، مدعياً أنها أجبرت المستثمرين على عدم الاستثمار في شركات منافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، كما زعم أن الشركة قامت بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة مع مايكروسوفت، التي هي أيضاً مدعى عليها في القضية، في المقابل نفت OpenAI هذه المزاعم وأشارت إلى أن الأعضاء الذين تم الإشارة إليهم لم يعودوا مرتبطين بها.

من جانب آخر، أكد محامي ماسك، مارك توبيروف، أن تدخل وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية في القضية يعد مؤشراً على مدى جدية الجهات التنظيمية في التعامل مع مخالفات OpenAI ومايكروسوفت، كما تجري لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقًا منفصلًا في شراكات الذكاء الاصطناعي بين مايكروسوفت وOpenAI، لفحص ما إذا كانت هناك ممارسات احتكارية محتملة.

وبينما تواصل الهيئات الحكومية التحقيق في هذه القضية، أكدت اللجنة ووزارة العدل أن أعضاء مجلس الإدارة الذين كانوا يحملون صفة "مراقب" لا يستثنون من القوانين المتعلقة بالمنافسة، مشيرين إلى أن حتى بعد مغادرتهم للمجالس، قد لا يزال لديهم معلومات حساسة حول المنافسة.

تستمر القضية في إثارة الجدل، حيث يتهم ماسك OpenAI أيضاً بتسهيل تنظيم مقاطعة ضد منافسيها، وهو ما أكدته الهيئات التنظيمية بأنه يمكن أن يكون قابلاً للتحقق حتى في غياب عضوية منظم المقاطعة.