شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعي في واتساب.. كيف تستخدمه داخل التطبيق بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء روبوتات ذكاء اصطناعي مخصصة مباشرة داخل التطبيق، وفقًا لموقع WABetaInfo، تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.25.1.26 من تطبيق واتساب لنظام أندرويد.

تفاصيل الميزة الجديدة

• سيُطلق على هذه الروبوتات اسم “AI Character”.

• سيتمكن المستخدمون من إنشائها داخل التطبيق بسهولة.

• يخطط واتساب لتقديم اقتراحات لمساعدة المستخدمين أثناء عملية إنشاء الروبوت، بما في ذلك تحديد الهدف الأساسي للروبوت ووصف وظيفته.

التطوير والمستقبل

الميزة لا تزال قيد التطوير، وهي غير متاحة حتى الآن حتى لمستخدمي الإصدار التجريبي، كما لم يتم تحديد موعد رسمي لإطلاقها عالميًا.

تحسينات سابقة تدعم الذكاء الاصطناعي

تمثل هذه الميزة خطوة إضافية في جهود واتساب لتعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، حيث تم مؤخرًا اختبار واجهة جديدة تضم تبويب “AIs” مخصصًا لجميع الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هل تصبح الروبوتات الذكية جزءًا من تواصلنا اليومي؟

إذا تم إطلاق هذه الميزة، فقد تغيّر طريقة استخدام واتساب بشكل كبير، ما يفتح المجال لمزيد من التفاعلات المخصصة بين المستخدمين والذكاء الاصطناعي