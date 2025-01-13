شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أزمة ميتا مع البرازيل بسبب التغييرات فى برنامج التحقق من الحقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة البرازيل، عن منح شركة ميتا مهلة حتى اليوم الاثنين لشرح التغييرات التي طرأت على برنامجها للتحقق من الحقائق، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن ألغت شركة التواصل الاجتماعي برنامجها للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة وخففت القيود المفروضة على المناقشات حول مواضيع مثل الهجرة والهوية الجنسية، خاصة أنه ليس من الواضح على الفور ما الذي سيحدث بالضبط بعد انتهاء الموعد النهائي.

وتشعر الحكومة البرازيلية بالقلق إزاء السياسة التي تنتهجها شركة ميتا، خاصة إن المجتمع البرازيلي لن يكون تحت رحمة هذا النوع من السياسة".

وقال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا يوم الخميس، إن التغييرات "خطيرة للغاية" وأعلن أنه دعا إلى اجتماع لمناقشة الموضوع.

وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى الكثير من الأخطاء والرقابة المفرطة، حيث تخطط Meta حاليًا للتغييرات فقط للسوق الأمريكية.

ورفضت رويترز، التي كانت شريكة لشركة Meta في برنامجها للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، التعليق.