شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحميل تطبيق Watch Duty أكثر من 2مليون مرة خلال حرائق لوس أنجلوس هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح تطبيق Watch Duty لتتبع الحرائق مصدرًا مهمًا للمعلومات لسكان لوس أنجلوس المهددين بحرائق الغابات المستمرة، بعد الكارثة التي حلت بمنطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا نتيجة اندلاع حرائق غابات واسعة النطاق منذ عدة أيام، حيث تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة، ووفقًا للسلطات المحلية، دُمر أو تضرر ما لا يقل عن 10,000 مبنى، وتحولت مجتمعات بأكملها إلى أنقاض.



حرائق كاليفورنيا

ماهو تطبيق Watch Duty؟

وأوضح تقرير نشر في TechCrunch أن هذا التطبيق يعتمد على شبكة من رجال الإطفاء النشطين والمتقاعدين، والمستجيبين الأوائل، والتقارير الحكومية الرسمية، والمراسلين المتطوعين الذين يراقبون أجهزة المسح اللاسلكي لتقديم تحديثات في الوقت الفعلي عن حرائق الغابات النشطة، خلال حرائق هذا الأسبوع، كانت التنبيهات الرسمية بها أخطاء أو غير دقيقة، لذا صعد تطبيق Watch Duty إلى قمة مخططات متجر تطبيقات Apple.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق تم تنزيله 2 مليون مرة منذ الثلاثاء وشاهده 14 مليون مستخدم هذا الأسبوع، ويتم إدارة التطبيق من قبل منظمة غير ربحية ممولة في المقام الأول من التبرعات، ولديها 15 موظفًا بدوام كامل و200 موظف.