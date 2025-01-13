تكنولوجيا: حاسب صغير من Gigabyte Brix بمعالج Ryzen ومنافذ متعددة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Gigabyte عن إطلاق جهاز حاسب صغير جديد يحمل اسم BRIX GB-BER7-8840، مزودًا بمعالج AMD Ryzen 7 8840U (الإصدار Pro)، ومعززًا برسومات Radeon 780M المدمجة. يضم المعالج 8 أنوية ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 5.1 جيجاهرتز، مع القدرة على تشغيل 16 خيطًا.

يدعم الجهاز تركيب ما يصل إلى 64 جيجابايت من ذاكرة DDR5 بسرعة 5600 ميجاهرتز عبر فتحتين للذاكرة العشوائية (RAM). كما يوفر فتحتين من نوع M.2 2280 مع أربع ممرات PCIe 4.0 لتثبيت محركات أقراص SSD، بالإضافة إلى فتحة M.2 2230 التي تُخصص عادةً لوحدات Wi-Fi وBluetooth اللاسلكية.

ويوفر الحاسب الصغير تشكيلة متنوعة من المنافذ. يتضمن أربعة منافذ USB 3.2 Gen 2 (منها منفذ USB-C) في الجهة الأمامية، إلى جانب منفذي USB 2.0 Type-A في الجهة الخلفية.

كما يحتوي على منفذ USB4 في الخلف يدعم وضع DisplayPort Alt، إضافة إلى مخرجي HDMI 2.1 ومنفذ Mini DisplayPort، مما يسمح بتوصيل عدة شاشات عالية الدقة بسهولة. للاتصال بالشبكات، يضم الجهاز منفذ Ethernet بسرعة 2.5 جيجابت/ثانية.

بأبعاد تبلغ 134.2 × 139.1 × 48.8 ملم (5.3 × 5.4 × 1.9 بوصة)، يمكن تثبيت الحاسب بسهولة على الجزء الخلفي من الشاشة باستخدام حامل VESA المرفق. كما يحتوي الجهاز على فتحة Kensington لحمايته من السرقة.

لم تكشف Gigabyte بعد عن تفاصيل الأسعار أو موعد التوفر في الأسواق.

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