شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة فلكية نادرة.. القمر يحجب كوكب المريخ اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظاهرة فلكية نادرة، سيشهد العالم اليوم 13 يناير 2025 احتجاب كوكب المريخ خلف القمر المكتمل لمدة تقارب الأربع ساعات، ويُعرف هذا الحدث بـ"الاحتجاب القمري"، وسيتزامن مع وصول المريخ إلى نقطة المعارضة، حيث يكون في أقرب مسافة له من الأرض وفي أشد لمعانه لهذا العام.

بحسب التقارير، سيبدأ المريخ في الاختفاء خلف حافة القمر في تمام الساعة 8:44 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST)، ويظهر مرة أخرى حوالي الساعة 12:52 صباحًا في اليوم التالي.

سيكون هذا الحدث مرئيًا في أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، كندا، المكسيك، وبعض مناطق غرب إفريقيا، مع اختلاف بسيط في توقيت الظاهرة حسب الموقع الجغرافي للمشاهدين.

أفضل طرق المشاهدة

ينصح الخبراء بمشاهدة الظاهرة من مواقع بعيدة عن مصادر التلوث الضوئي، مع منح العين وقتًا للتأقلم مع الظلام. كما يمكن رؤية الحدث بالعين المجردة، حيث سيظهر المريخ بلونه الذهبي المميز.

معدات المشاهدة المثلى

لرؤية أكثر تفصيلًا، يُوصى باستخدام مناظير قوية أو تلسكوبات، يمكن لهذه المعدات أن تُظهر تفاصيل سطح المريخ، مثل الأغطية الجليدية القطبية الشمالية وخصائص جيولوجية مميزة مثل وادي مارينيريس، الذي يُعد أكبر وادٍ في النظام الشمسي، بطول 3,000 كيلومتر وعمق يعادل ثلاثة أضعاف عمق جراند كانيون في الولايات المتحدة.

أهمية الحدث ومرات حدوثه المستقبلية

تعد هذه الظاهرة الوحيدة المرئية في الولايات المتحدة لعام 2025، وستتبعها ظاهرة مشابهة في فبراير، مرئية في أجزاء من سكندنافيا وروسيا وآسيا، بعد عام 2025، لن تحدث ظاهرة احتجاب قمري مرئي بسهولة في الولايات المتحدة حتى عام 2042.