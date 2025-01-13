شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش هتحتاج تمشى بالشاحن.. 10 نصائح لتحسين عمر بطارية موبايلك الأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تستخدم شاحن الآيفون بشكل منتظم خلال اليوم ولديك بطارية بحالة جيدة، فقد لا تكون بحاجة إلى القلق بشأن عمر البطارية، ولكن في الأيام التي تكون فيها بعيدًا عن المنزل لفترات طويلة، قد تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات لضمان استمرار البطارية طوال اليوم.

إليك 10 نصائح تساعدك على الحفاظ على عمر بطارية جهازك الآيفون

1. إيقاف خاصية iPhone Mirroring: يمكن أن تستهلك هذه الميزة البطارية بسبب الاتصال المستمر بين الآيفون والماك

2. تقليل استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple: مثل Genmoji وغيرها، حيث تستهلك هذه الميزات كمية كبيرة من الطاقة.

3. تفعيل الوضع الداكن: على شاشات OLED، يوفر الوضع الداكن الطاقة بشكل كبير، خاصة في الأماكن ذات الإضاءة العالية.

4. استخدام شبكة Wi-Fi بدلاً من الاتصال الخلوي: حيث يستهلك الاتصال الخلوي طاقة أكثر من Wi-Fi.

5. إيقاف ردود الفعل اللمسية للوحة المفاتيح: يمكنك تعطيلها لتقليل استهلاك الطاقة.

6. إعداد أوضاع التركيز والإشعارات المجدولة: لتقليل استهلاك البطارية بسبب التنبيهات المتكررة.

7. استخدام الخرائط بدون اتصال بالإنترنت: يمكن أن يكون ذلك مفيدًا في المناطق ذات الإشارة الضعيفة.

8. تفعيل وضع الطاقة المنخفضة تلقائيًا: يمكنك أتمتة هذه الميزة لتشغيلها عند نسبة بطارية معينة.

9. إيقاف ميزة تتبع اللياقة: إذا كنت لا تستخدمها، يمكن أن يوفر ذلك طاقة إضافية.

10. التحقق من إعدادات التطبيقات: قم بتعطيل الأذونات غير الضرورية للتطبيقات، مثل الوصول إلى البلوتوث أو الموقع.

هذه النصائح البسيطة يمكن أن تساعدك على تحسين عمر البطارية والحفاظ على جهازك الآيفون جاهزًا طوال اليوم.