شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح إصدارات مجددة من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة أبل في توفير نماذج "مجددة" أو Refurbished من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في بعض الأسواق الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، وفرنسا.

ويأتي هذا بعد أن توقفت الشركة عن بيع هذه الطرازات مع إطلاق iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max في سبتمبر الماضي.

تتوفر الإصدارات المجددة بأسعار أقل مقارنة بالجديدة، ويبلغ سعر iPhone 15 Pro سعة 128 جيجابايت 929 يورو في ألمانيا، و949 يورو في إسبانيا، و969 يورو في إيطاليا، في حين أن سعة 256 جيجابايت تُباع بسعر 1,039 يورو في ألمانيا، و1,059 يورو في إسبانيا، و1,079 يورو في إيطاليا، أما إصدار 512 جيجابايت فيتراوح بين 1,259 و1,289 يورو حسب الدولة.

بالنسبة لـ iPhone 15 Pro Max، يبدأ سعره من 1,129 يورو في ألمانيا بسعة 128 جيجابايت، ويصل إلى 1,379 يورو لإصدار 512 جيجابايت في إيطاليا.

تُخضع آبل هذه الأجهزة لعملية تجديد شاملة تشمل اختبار الأداء، واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى أصلية، وتنظيف الجهاز بالكامل. كما تُعاد تعبئتها مع جميع الملحقات الأساسية، الأجهزة مجددة بشكل رسمي ومفتوحة على جميع الشبكات، ما يجعلها متاحة للاستخدام مع أي مشغل.

هذه الخطوة تُتيح لعشاق هواتف آبل فرصة الحصول على أجهزة حديثة بأسعار أقل، مع ضمان الجودة والأداء الممتاز.