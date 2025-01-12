شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رغم إخفاقات أبل.. ارتفاع راتب تيم كوك رئيسها التنفيذي لهذا الرقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة Apple، في العام الماضي جهاز الكمبيوتر المكاني Vision Pro، وعلى الرغم من الضجة الإعلامية، فإن السعر المرتفع الذي يبدأ من 3499 دولارًا أمريكيًا حد من جاذبية الجهاز، كما شهد عام 2024 أيضًا تقديم Apple لمبادرة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، ومع ذلك، فإن ميزات الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها الشركة حتى الآن مخيبة للآمال مقارنة ببعض ميزات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها Google.

ما هو راتب تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل؟

وعلى الرغم من ذلك، كشف تقرير نشر في موقع phone Arena، عن حصول الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، على راتب أساسي قدره 3 ملايين دولار في عام 2024 للعام الثالث على التوالي، كما حصل أيضًا على مكافآت وتعويضات أخرى رفعت إجمالي راتبه إلى حوالي 74.6 مليون دولار في العام الماضي.

و بالنسبة لكوك، يمثل ذلك زيادة بنسبة 18٪ عن العام السابق، فقد تم اختياره أولاً من قبل المؤسس المشارك لشركة أبل ستيف جوبز لتولي منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009 بعد أن شعر جوبز بمرض شديد لدرجة أنه لا يستطيع إدارة الشركة،ثم عاد جوبز فقط لتسليم الوظيفة إلى كوك قبل أن يستسلم لسرطان البنكرياس في أكتوبر 2011.

وشمل الدخل الإضافي الذي تم دفعه إلى كوك 58.1 مليون دولار في شكل مكافآت أسهم، و12 مليون دولار في شكل مكافآت غير أسهم، و1.5 مليون دولار في شكل تعويضات لم يتم الكشف عنها.

وقررت أبل منح كوك زيادة في القيمة المستهدفة لمكافأة الأسهم التي حصل عليها من 40 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، لأن أجر كوك كان ليجعله أقرب إلى القاع مقارنة بالرؤساء التنفيذيين الآخرين في مجموعة أقرانه.

إيرادات أبل خلال عام 2024

في الوقت نفسه حققت شركة أبل في السنة المالية 2024 ما يقرب من 295 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا طفيفًا عن صافي إيرادات السنة المالية 2023، كما انخفضت أرباح أبل الصافية من 97 مليار دولار في السنة المالية 2023 إلى 93.74 مليار دولار في السنة المالية الماضية.

وتحت قيادة كوك، أعلنت أبل عن زيادة طفيفة في مبيعات آيفون في السنة المالية 2024 والتي ارتفعت بنسبة 0.2٪ إلى 201.18 مليار دولار، كما ارتفع سهم الشركة على مدار العام من 191.59 دولارًا ليغلق عام 2024 عند 250.42 دولارًا وتفوقت الزيادة بنسبة 31٪ قليلاً على مؤشر ناسداك 100.

وبالإضافة إلى الإبلاغ عن أجر كوك لعام 2024، تلقى ثلاثة مسؤولين تنفيذيين آخرين في شركة آبل نفس التعويض، فقد حصل كل من المدير المالي السابق لوكا مايستري، الذي ترك الشركة في يوم رأس السنة الجديدة، وديردري أوبراين، التي تدير متاجر التجزئة الخاصة بالشركة وترأس قسم الموارد البشرية، والمستشارة العامة كيت آدامز على 27,179,257 دولارًا في العام الماضي.

وحصل جيف ويليامز، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة آبل، على حزمة تعويضات أصغر قليلاً بلغت 27,177,812 دولارًا.