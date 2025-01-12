شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر قبل أن تصدق.. حيل بسيطة لكشف الصور والفيديوهات المفبركة بالذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر أصبح فيه الذكاء الصناعي لاعبًا رئيسيًا في تشكيل المحتوى الرقمي، لم يعد تزييف الصور والفيديوهات حكرًا على محترفي المونتاج، بل بات بإمكان أي شخص يمتلك حاسوبًا وبرامج متاحة للجميع أن ينتج محتوى مزيفًا يبدو حقيقيًا بشكل مرعب، لذا، من المهم أن نكون واعين بالأدوات والتقنيات التي تساعد في كشف زيف هذه المحتويات قبل أن نقع ضحية الشائعات.

كيف يساهم الذكاء الصناعي في التزييف؟

يُستخدم الذكاء الصناعي في إنشاء تقنيات التزييف العميق أو "ديب فيك"، والتي تقوم بتبديل وجوه الأشخاص في الفيديوهات أو تركيب أصواتهم بشكل دقيق ومقنع، هذه التكنولوجيا تطورت بشكل كبير لدرجة أنها قادرة على خداع العين البشرية والمستشعرات التقليدية، ما يخلق تحديات جديدة أمام التحقق من صحة المعلومات.

أدوات لفحص الصور المزيفة Google Reverse Image Search:

هذه الأداة البسيطة تتيح لك رفع أي صورة أو لصق رابطها للبحث عن مصادرها الأصلية على الإنترنت، يمكن أن تساعد في معرفة ما إذا كانت الصورة قديمة أو تم استخدامها خارج سياقها الحقيقي.

Tineye

مثل أداة جوجل، تقدم "تاين آي" خدمة البحث العكسي للصور، لكنها تتميز بقاعدة بيانات ضخمة تساعد في التعرف على الصور المعدلة أو التي تم تغيير تفاصيلها.

Exif Viewer

يستخدم هذا البرنامج لتحليل بيانات EXIF الخاصة بالصور، وهي البيانات المخزنة داخل الملفات الرقمية التي تتضمن معلومات حول الكاميرا المستخدمة وتاريخ الالتقاط، الصور المفبركة غالبًا ما تفقد هذه البيانات أو تحتوي على تفاصيل غير متناسقة.

FotoForensics

يتيح هذا الموقع تحليل الصور للبحث عن الأنماط التي تكشف التعديلات باستخدام تقنيات كشف الفبركة الرقمية مثل تحليل مستويات الخطوط والظلال.

أدوات لكشف الفيديوهات المزيفة InVID & WeVerify

هذه الأدوات مصممة خصيصًا للتحقق من مصداقية الفيديوهات. تتيح لك تجزئة الفيديو إلى إطارات ثابتة يمكن البحث عنها بشكل عكسي للتحقق من مصدرها الأصلي، بالإضافة إلى تحليل البيانات الوصفية.

Deepware Scanner

تطبيق مخصص لكشف محتوى الديب فيك. يعمل عن طريق مسح الفيديوهات وتحليل الأنماط المميزة للتزييف العميق.

Magnifier

أداة بسيطة تسمح بتكبير الفيديوهات لفحص تفاصيل الوجه أو اليدين التي قد تظهر تشوهات دقيقة يصعب ملاحظتها بالعين المجردة.

نصائح عملية لكشف التزييف

تحقق من مصدر المحتوى: لا تعتمد على مصدر واحد، بل حاول الوصول إلى جهات إعلامية موثوقة للتحقق.

ابحث عن تشوهات بصرية: انتبه لتفاصيل مثل وميض العينين أو حركات الفم التي تبدو غير طبيعية.

اختبر السياق: اسأل نفسك: هل تبدو القصة معقولة؟ تحقق مما إذا كان الفيديو أو الصورة تمثل حدثًا حديثًا أو قديمًا أُعيد استخدامه.

الوعي هو السلاح الأقوى

لا يمكن الاعتماد فقط على التكنولوجيا لكشف المحتوى المفبرك، فالوعي والإدراك هما الحاجزان الأولان ضد الوقوع في فخاخ الأخبار المزيفة، احذر من تصديق كل ما تراه أو تسمعه، واستخدم الأدوات المتاحة لصقل مهاراتك في التحقق من الحقائق قبل مشاركتها.