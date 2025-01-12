شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أدوات الذكاء الاصطناعي أرض خصبة للتضليل ونشر الشائعات.. خبراء يؤكدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي بعدًا جديدًا لمشكلة التضليل، حيث تتيح الأدوات المتاحة مجانًا وغير المنظمة إلى حد كبير لأي شخص توليد معلومات كاذبة ومحتوى مزيف بكميات هائلة، ويشمل ذلك تقليد أصوات الأشخاص الحقيقيين وإنشاء صور ومقاطع فيديو لا يمكن تمييزها عن تلك الحقيقية، طبقا لدراسة علمية أجرها مجموعة من الخبراء فى Dw akademie.

ماذا يعني التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ويشير الذكاء الاصطناعي إلى مجموعة من الأفكار والتقنيات والأساليب التي تتعلق بقدرة نظام الكمبيوتر على أداء المهام، التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، حيث يتم استخدام الخوارزميات التي تتعلم الأنماط من البيانات ويمكنها أداء المهام دون برمجتها.

وسلط التقرير علي أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تتيح لأي شخص إنشاء كميات هائلة من المحتوى المزيف بسرعة وسهولة.

ماذا يعني الذكاء الاصطناعي التوليدي للتضليل؟

ويعد الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أول تقنية تدخل مجالًا كان مخصصًا للبشر سابقًا، الإنتاج المستقل للمحتوى بأي شكل من الأشكال، وفهم اللغة والمعنى وإنشاؤهما، وهذا هو بالضبط ما يربط الذكاء الاصطناعي التوليدي بموضوع التضليل - حقيقة أنه من المستحيل اليوم غالبًا معرفة ما إذا كان المحتوى صادرًا عن إنسان أم آلة، وما إذا كان بإمكاننا الوثوق بما نقرأه أو نراه أو نسمعه.