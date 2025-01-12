شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مستوطنة عمرها 3 آلاف عام في القوقاز باستخدام طائرة بدون طيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق بحثي مستوطنة قديمة تعود إلى العصر البرونزي في جبال القوقاز، تُعرف باسم "دمانيسيس غورا"، باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار.

ويُعتقد أن عمر هذا الموقع يتجاوز 3,000 عام، ما يوفر رؤى جديدة حول تطور المستوطنات الكبيرة خلال أواخر العصر البرونزي وبداية العصر الحديدي.

قاد المشروع الدكتور ناثانيال إيرب-ساتولو، المحاضر الأول في العلوم المعمارية بمعهد كرانفيلد للطب الشرعي، وديميتري جاشفيلياني، المدير المشارك في المتحف الوطني الجورجي، واستخدم الفريق تقنية الطائرات بدون طيار لإنشاء نماذج عالية الدقة للموقع، حيث التقطت الطائرة المزودة بأدوات تصوير متقدمة حوالي 11,000 صورة.

وتم استخدام هذه الصور لاحقًا لإنتاج خرائط مفصلة للمستوطنة، مما سمح بتحديد جدران التحصين والقبور وبقايا هيكلية أخرى منتشرة على مساحة واسعة، وأظهرت النتائج وجود جدار دفاعي بطول كيلومتر واحد يحمي المستوطنة الخارجية، مما يغير الفهم السابق لأنماط الاستيطان في المنطقة، والتي تأثرت بالتفاعلات مع المجتمعات الرعوية والديناميكيات السكانية الموسمية.

لمزيد من التحليل، قورنت الصور الملتقطة بالطائرات بدون طيار مع صور الأقمار الصناعية التي تم رفع السرية عنها من حقبة الحرب الباردة، وأبرزت هذه المقارنة التغيرات في المناظر الطبيعية على مدى عقود، مما ساعد في تمييز السمات القديمة عن تلك المتأثرة بالأنشطة الزراعية الحديثة، واستخدم الباحثون برنامج نظام المعلومات الجغرافية (GIS) لدمج وتحليل مجموعات البيانات المتنوعة، مما كشف عن أنماط في توسع الموقع واستخدامه عبر الزمن.

أشار الدكتور إيرب-ساتولو إلى أن هذه الاكتشافات تقدم بيانات لا تقدر بثمن حول الكثافة السكانية والممارسات الزراعية والمشهد الاجتماعي والاقتصادي الأوسع للمجتمعات القديمة.

وكشفت الحفريات المستمرة عن قطع فخارية وبقايا حيوانية، مما ألقى مزيدًا من الضوء على حياة سكان دمانيسيس غورا. يؤكد هذا البحث على إمكانات تقنية الطائرات بدون طيار في اكتشاف وتوثيق المواقع التاريخية على نطاق غير مسبوق.