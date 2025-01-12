شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لوحة مفاتيح تشحن نفسها وتعمل لسنوات: ابتكار جديد فى CES 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استخدام لوحة مفاتيح أو فأرة لاسلكية يوفر راحة كبيرة بفضل التخلص من الأسلاك المزعجة، ومع ذلك تأتي هذه الأجهزة عادة مع بطاريات مدمجة تحتاج إلى الشحن بشكل دوري، ما يسبب إزعاجًا للمستخدمين.

لكن يبدو أن الشركات المتخصصة في تصنيع الحواسيب المحمولة واللوحية قد واجهت هذا التحدي ونجحت في تقديم حل مبتكر، في معرض CES 2025 تم الكشف عن لوحة مفاتيح جديدة لا تحتاج إلى الشحن مطلقًا، بل تعتمد على تقنية ذاتية الشحن تعمل بالطاقة الشمسية والضوئية، ما يجعلها إضافة مميزة في عالم التكنولوجيا.

ولوحة المفاتيح الجديدة تعمل بنفس طريقة أي لوحة مفاتيح تقليدية، لكنها تتميز بميزة ثورية تجعلها قادرة على شحن نفسها باستخدام الضوء، كما تعتمد هذه التقنية على لوحات شمسية مدمجة قادرة على امتصاص الطاقة من الضوء الطبيعي أو الصناعي.

الميزة الأبرز في هذا الابتكار هي استخدام مكثفات فائقة (Supercapacitors) لتخزين الطاقة التي يتم جمعها، مما يتيح استخدام لوحة المفاتيح لفترات طويلة دون الحاجة إلى أي مصدر شحن إضافي.

وإلى جانب التقنية الذاتية الشحن، تأتي لوحة المفاتيح بتصميم مقاوم لانسكاب السوائل، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي دون القلق من تعرضها للتلف بسبب الحوادث العرضية.

أما بالنسبة للسعر، فمن المتوقع أن تطرح لوحة المفاتيح في الأسواق بسعر حوالي 70 دولارًا أمريكيا، وعلى الرغم من أن هذا السعر يعتبر مرتفعا نسبيا مقارنة بلوحات المفاتيح التقليدية، إلا أن التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها تجعلها خيارا مغريا للكثير من المستخدمين الذين يبحثون عن الراحة والابتكار.

وكام معرض CES 2025 دائما منصة لعرض أحدث الابتكارات التقنية، وهذه اللوحة هي مثال على كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحل مشكلات يومية بطرق مبتكرة، كما يبدو أن الشركات المصنعة للحواسيب تواصل السعي نحو تطوير منتجات تجمع بين الكفاءة والتكنولوجيا المستدامة، مما يفتح الباب أمام مستقبل أكثر ذكاء وراحة للمستخدمين.