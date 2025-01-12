شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المحكمة العليا تستعد لحظر TikTok في الولايات المتحدة.. هل حُسم مصير التطبيق الأشهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اليوم تطبيق تيك توك الدعوى القضائية المقامة ضده، فمن المرجح أن تؤيد المحكمة العليا حظر موقع الفيديو في الولايات المتحدة اليوم، ومن المفترض أن يبدأ الحظر في 19 يناير ما لم تأمر المحكمة بوقف مؤقت.

يأتي ذلك بعدما تعرض Tik Tok للهجوم من قبل المشرعين الأمريكيين لسنوات بفضل العلاقة التي تربط التطبيق بالصين.

وقد وصف المشرعون الأمريكيون التطبيق بأنه تهديد للأمن القومي واتهموه بإرسال دعاية من الحكومة الصينية إلى المراهقين في أمريكا وسرقة البيانات الشخصية من المشتركين.

في حين يزعم TikTok أنه لا يوجد دليل على هذه الاتهامات

يبلغ عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة أكثر من 100 مليون مستخدم، وخلال فترة ولايته الأولى، نجح الرئيس المنتخب دونالد ترامب تقريبًا في حظر التطبيق من خلال أمر تنفيذي، كما حاول بيع تيك توك لشركة أمريكية.

و في سبتمبر 2020، قال الرئيس ترامب آنذاك إنه توصل إلى صفقة مبدئية كانت ستنتهي بامتلاك تيك توك من قبل أوراكل وول مارت.

وعلى الرغم من فرض عدة مواعيد نهائية على شركة بايت دانس للتخلص من تيك توك، سرعان ما أصبح الرئيس منشغلاً للغاية بالانتخابات المقبلة في عام 2020 لدرجة أنه لم يتمكن من وضع اللمسات الأخيرة على أي صفقة.



يبدو أن ترامب قد غير مشاعره تجاه تيك توك ويبدو أنه ليس لديه أي مصلحة في حظر المنصة كما فعل خلال ولايته الأولى، وقد يكون سبب تراجع ترامب هو مشروع قانون إدارة بايدن الذي تم تمريره في أبريل والذي طالب بايت دانس ببيع تيك توك أو حظره في الولايات المتحدة.

