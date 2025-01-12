شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكارات المنازل الصغيرة المستدامة تهيمن على معرض CES 2025 والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض CES 2025 في لاس فيجاس ظهور العديد من الابتكارات في مجال المنازل الصغيرة المستدامة، حيث توافد الزوار على رؤية نماذج متنوعة من المنازل التي تتميز بالكفاءة العالية في استخدام الموارد، كذلك سلط المعرض هذا العام الضوء على سيارات كرفان كهربائية، مقطورات مخصصة للتخييم، وأكواخ سكنية قابلة للتسليم التي تعتمد على تقنيات الاستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وإعادة تدوير المياه الرمادية، وتوليد المياه من الهواء.

من أبرز المعروضات كان Haus me Microhaus Pro، الذي يعتبر من المنازل الصغيرة القابلة للتسليم والمزودة بتقنيات حديثة، تبلغ مساحته 120 قدما مربعا يمكن تركيبه على أي سطح مستوٍ ويعمل بشكل مستقل باستخدام الطاقة الشمسية أو من خلال شبكة الكهرباء.

بالإضافة إلى أنه مزود بتقنيات لاستخراج المياه من الهواء، ما يجعله مناسبًا حتى في الأماكن ذات الرطوبة المنخفضة، يتضمن المنزل المدمج مطبخا صغيرا، وحماما كاملا، ونظام تحكم صوتي باستخدام Siri Homepod، ويبلغ سعر النسخة المتكاملة من المنزل حوالي 90.000 دولار، بينما تتوفر نسخة أقل تكلفة للمستخدمين الشخصيين بسعر 60.000 دولار.

وفي إطار الابتكارات الموجهة نحو السفر المستدام، عرضت AC Future نموذجها الجديد Ai-THd، وهو كرفان كهربائي قابل للتحويل، يتميز هذا النموذج بتصميم مرن يتيح له التمدد من 120 قدمًا مربعًا إلى 400 قدم مربع، ويضم مجموعة من التقنيات المتطورة مثل الألواح الشمسية التي تولد 25 كيلوواط من الطاقة يوميًا، إضافة إلى نظام لتوليد المياه من الهواء، كما يحتوي الكرفان على ثلاجة كاملة الحجم، وغسالة/مجفف، ونظام ذكي يساعد في إدارة وظائف المنزل، يهدف هذا الابتكار إلى تقديم تجربة سفر مستدامة ومريحة.

إلى جانب هذه المنازل الصغيرة، تم عرض عدة منتجات أخرى تعزز من مفهوم الحياة المستدامة، من بينها RollAway، وهي سيارة كرفان كهربائية تم تصميمها لتوفير رفاهية فندقية أثناء السفر، حيث تضم سريرًا قابلًا للتحويل، ومطبخًا صغيرًا، ونظاما متطورًا للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، تم عرض Pebble Flow، وهو مقطورة كهربائية مزودة بتقنيات مبتكرة مثل الألواح الشمسية والمحركات المساعدة لتسهيل سحبها.

هذه الابتكارات في CES 2025 تفتح الأفق أمام مستقبل المنازل الصغيرة المستدامة، وتعتبر خطوة نحو معالجة أزمة السكن من خلال تقديم حلول مبتكرة يمكن أن تكون مناسبة للأفراد أو العائلات الصغيرة.