شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max: ترقيات كاميرا وتصميم جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يأتي iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max بترقيتين للكاميرا، وفقًا للتفاصيل التي شاركها أحد الأشخاص على منصة Weibo، منصة التدوين الصغيرة الصينية، ومن غير المتوقع أن يصل خليفة الشركة لـ iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max حتى وقت لاحق من هذا العام، ولكن تفاصيل الهواتف تسربت بالفعل على مدار الأشهر القليلة الماضية.

ومن المتوقع أن تقدم Apple هذا العام جزيرة كاميرا خلفية أعيد تصميمها لطرازات iPhone 17 Pro، مع تخطيط كاميرا أفقي.

مواصفات كاميرا iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max (مسربة)

كتب Digital Chat Station (مترجمة من الصينية) في منشور على Weibo أن Apple ستزود iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بصري 5x، وهي نسخة مطورة من الكاميرا بدقة 12 ميجابكسل في

طرازي iPhone 16 Pro.

وسيتم تجهيز طرازي iPhone 17 Pro أيضًا بكاميرا سيلفي بدقة 24 ميجابكسل، وفقًا للمسرب، تجدر الإشارة إلى أن طرازي iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max يتميزان بكاميرا TrueDepth بدقة 12 ميجابكسل.

هذه ليست المرة الأولى التي تتسرب فيها معلومات حول مواصفات كاميرا iPhone 17 Pro المحدثة من Apple عبر الإنترنت، وفي يناير 2024، توقع المحلل مينغ تشي كو من شركة TF Securities International أن طرازات iPhone 17 ستكون مجهزة بكاميرا سيلفي جديدة بدقة 24 ميجابكسل.

في نوفمبر الماضي، اقترح تقرير أن تخطط Apple للاحتفاظ بعدسة Tetraprism المقربة، والتي تتيح دعم التكبير البصري 5x، حصرية لطرازات Pro، وأشارت تقارير سابقة إلى أن iPhone 17 وiPhone 17 Air سيكونان أول طرازين غير رائدين مزودين بكاميرا مقربة.

وألمحت التسريبات السابقة أيضًا إلى وصول ترقيات أخرى على طرازات iPhone 17 Pro، بما في ذلك تقنية Face ID تحت الشاشة والتي قد تؤدي إلى فتحة كاميرا أصغر، ومن المتوقع أن تأتي طرازات iPhone 17 مزودة بشريحة A19 من Apple، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، في حين يمكن أن تتميز طرازات Pro بشريحة A19 Pro مقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت.