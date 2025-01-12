شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Nintendo Switch 2: تسريبات تكشف عن شاشة أكبر وأذرع تحكم أحادية اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع إطلاق Nintendo Switch 2 في الأشهر المقبلة، وقد تسربت صور لوحدة التحكم المحمولة القادمة للألعاب من الشركة عبر الإنترنت، مما يمنحنا نظرة أقرب على تصميمها، ويبدو أن تصميمات اللعبة تؤكد العديد من الادعاءات التي تم طرحها على مدار الأشهر القليلة الماضية والتي تشير إلى أن خليفة Nintendo Switch سوف يتميز بشاشة أكبر وأذرع تحكم، إلى جانب تصميم أكثر نضجًا.



نينتيندو

ويمكننا أيضًا أن نرى أن منفذ USB قد تم نقله وأن Nintendo زودت الجهاز المحمول للألعاب بزر جديد غير محدد.

وسرب Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) تصميمات تفصيلية لجهاز Nintendo Switch 2 المزعوم، بالتعاون مع 91Mobiles، وتُظهر الصور الجهاز المحمول للألعاب باللون الأسود، وتصميمًا أكثر تطورًا مقارنة بالجيل الأول من Nintendo Switch، وفي حين وصلت وحدة التحكم الخاصة بالشركة لعام 2017 مع Joy-Cons باللونين الأحمر والأزرق، يُرى الطراز القادم بوحدات تحكم سوداء.

ويظهر Joy-Cons باللون الأسود لجهاز Nintendo Switch 2 بلمسة زرقاء وبرتقالية أسفل عصا التحكم اليسرى واليمنى على التوالي. يبدو أن تخطيط الأزرار في المقدمة مشابه تمامًا للطرازات القديمة، باستثناء زر جديد يقع بجوار زر الصفحة الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، يمكننا أيضًا رؤية نفس اللمسات اللونية على جزء Joy-Cons الذي يتصل بالشاشة - يتم إخفاؤها عند توصيل وحدات التحكم، كما توقع سابقًا أحد المخبرين على Reddit، وفي الجزء السفلي، تم تجهيز الجهاز بآلية الإرساء، بينما يتضمن الجانب الأيسر فتحة للألعاب.

من المرجح أيضًا أن يصل جهاز الألعاب والمحمول ببعض التغييرات في تصميمه، وفقًا للصور المسربة، ويُرى منفذ USB Type-C في الجزء العلوي من الجهاز، بجوار منفذ سماعة رأس مقاس 3.5 مم، وتشير النشرة أيضًا إلى أن الحامل المستخدم لإبقاء الجهاز المحمول في وضع مستقيم في وضع سطح الطاولة ربما تم تحسينه من قبل الشركة.

من المتوقع أن تزود Nintendo Switch 2 بشاشة مقاس 8.4 بوصة، وهي أكبر من سابقتها، التي كانت تحتوي على شاشة LCD مقاس 6.2 بوصة (يحتوي Switch OLED على شاشة مقاس 7 بوصات)، وفقًا للمخبر، سيبلغ قياس Nintendo Switch 2 حوالى271 × 116.4 × 31.4 مم.