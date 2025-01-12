شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عصا WeWalk: روبوت تنقل ذكي لمساعدة المكفوفين في الحياة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتخذ شركة WeWalk في لندن، نهجًا لابتكار عصا إلكترونية لدعم ضعاف البصر، حيث تتيح لهم السير بشكل آمن، حيث تأتي بطرازات قابلة للطي مع مساعد يتم التحكم فيه صوتيًا، والتي تمكنه من اكتشاف العوائق على مستوى الأرض، لأنها مزودة بنظام قادر على اكتشاف العوائق المحتملة في الأعلى.

وتتصل العصا الإلكترونية بنظام لاسلكيً بهاتف ذكي يعمل بنظام iPhone / Android، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على اتجاهات المشي مباشرة من العصا عبر مكبر صوت مدمج، كما يمكن أيضًا استخدام الأزرار الموجودة على المقبض للتفاعل مباشرة مع الهاتف، مما يوفر اتصالًا لمسيًا.

وتصف الشركة الناشئة منتجها، بأنه "مساعد حركة ذاتي التوجيه"، أو مجرد روبوت يأتي بمقبض متصل بقاعدة بعجلات، و زوج من كاميرات التصوير المجسم ويتبع نهجًا أكثر تطورًا من الناحية الفنية، بالإضافة إلى تجنب العوائق، فإنه ينبه المستخدم عندما يقترب من باب أو مصعد أو درج أو رصيف، ويغلق مؤقتًا عندما يصل إلى تقاطع لتجنب حركة المرور القادمة.