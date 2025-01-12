شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يتوقع نهاية أبل: "لم تخترع أي شيء عظيم منذ ستيف جوبز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، من ممارسات Apple في مجال الابتكار والأعمال خلال بودكاست مع جو روجان، وقال إن شركة التكنولوجيا العملاقة "لم تخترع أي شيء عظيم منذ فترة"، مضيفًا: "اخترع ستيف جوبز iPhone والآن هم يعيشون على مجده فقط بعد 20 عامًا".

ودارت المناقشة أيضًا حول تغييرات سياسة تعديل المحتوى في Meta، والقضايا المتعلقة بسياسات التنوع والشمول، ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج أن شركة Apple "لم تخترع أي شيء عظيم منذ فترة" وأنها كانت تكتفي بنجاحها الماضي، وقال هذا الأسبوع: "لقد اخترع ستيف جوبز iPhone والآن هم يجلسون عليه بعد 20 عامًا".

وقد أدلى زوكربيرج بهذه التصريحات خلال بودكاست دام ما يقرب من ثلاث ساعات مع جو روجان، حيث ناقشا تغييرات سياسة الإشراف في Meta والتحول ضد سياسات التنوع والشمول، ودخلا في خلاف Meta مع Apple وسياساتها.

في الواقع، بدأت المحادثة بمشاكل روجان مع Apple، قال روجان إنه ينتقل "من Apple إلى Android" جزئيًا لأنه لا "يحب الارتباط بشركة واحدة"، كما أنه ليس من محبي سياسات متجر تطبيقات Apple، قال: "الطريقة التي يديرون بها متجر Apple، حيث يفرضون على الناس 30 بالمائة، يبدو هذا جنونًا لدرجة أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب".

وقد وافق زوكربيرج على مشاعر روجان، وخاصة قرار عملاق التكنولوجيا بفرض رسوم بنسبة 30٪ على معاملات معينة في متجر التطبيقات.

زوكربيرج ينتقد قواعد أبل التقييدية

وانتقد زوكربيرج أبل لفرضها قواعد يعتقد أنها تعسفية وتحد من قدرات الشركات الأخرى على تطوير منتجات متوافقة مع iPhone، وقال إن هذه القيود منعت إلى حد كبير أي شخص آخر من إنشاء شيء يمكنه الاتصال بـ iPhone بسلاسة مثل منتجات Apple الخاصة، مثل AirPods.

"إذا سمحت Apple لأشخاص آخرين باستخدام بروتوكولها، فربما يكون هناك منافسون أفضل بكثير لـ AirPods"، قال زوكربيرج.

صراعات Meta مع سياسات Apple

وأكد زوكربيرج أيضًا على كيف أضرت قيود Apple على iOS بقدرة Meta على المنافسة في الأجهزة وخفضت عائداتها الإعلانية بهامش كبير، وقدر أنه بدون هذه "القواعد العشوائية"، يمكن لـ Meta مضاعفة أرباحها.

يتوقع زوكربيرج سقوط Apple بسبب نقص الابتكار

حذر زوكربيرج من أن استراتيجية Apple المتمثلة في تفضيل منتجاتها الخاصة قد تؤدي في النهاية إلى سقوطها، وأشار إلى أن صناعة التكنولوجيا ديناميكية للغاية والشركات التي تفشل في الابتكار لفترة طويلة تخاطر بالتفوق عليها من قبل المنافسين، وقال إن أبل "كانت بعيدة كل البعد عن اللعبة من حيث عدم إطلاق العديد من الأشياء المبتكرة"، وقال إن صناعة التكنولوجيا "ديناميكية للغاية"، و"إذا لم تقم بعمل جيد لمدة 10 سنوات، فسوف يهزمك شخص ما في النهاية".