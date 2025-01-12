شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تجري تعديلاً مهمًا على App Store لتجربة أكثر سلاسة لمستخدمى أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد متجر التطبيقات لمستخدمي IOS، هو المحطة الأولى عندما يبحثون عن تطبيقات وألعاب جديدة، لذا تجرى Apple تحديثات دورية لمتجر التطبيقات، مع تعديل تخطيطه وميزاته لتحسين قابلية الاستخدام وتعزيز التجربة الشاملة.

وقد طرحت آبل تحديثًا آخر مع إجراء بعض التحديثات على App Store، مع التركيز على علامات التبويب Games وApps وArcade،و الآن، عند النقر على أي من هذه الأقسام، ستلاحظ ميزة جديدة بارزة، تسمح بعرض فئات التطبيقات بوضوح في الجزء العلوي من الصفحة، بعدما قامت أبل بنقلها إلى أعلى الصفحة، بينما في السابق، كانت هذه الأزرار مدفونة في الأسفل، مما يجعل العثور على الفئة الصحيحة أمرًا صعبًا.

يجعل هذا التغيير من السهل على المستخدمين العثور بسرعة على ما يبحثون عنه، مع وجود الفئات في المقدمة والوسط، في أعلى أو بالقرب من أعلى كل قسم.

ورغم أن هذا التغيير بسيط، إلا أنه يساعد في تبسيط التجربة، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التصفح حسب الفئة دون الحاجة إلى التمرير أو البحث كثيرًا.

تعد فئات التطبيقات واحدة من أسهل الطرق للعثور على جواهر جديدة في متجر التطبيقات، نظرًا للتنوع الهائل الذي يقدمه، في حين أن الطريقة الدقيقة وراء ترتيب الفئات ليست واضحة، يبدو أنها قد تكون مخصصة بناءً على التنزيلات السابقة لجهازك أو سجل البحث.

ويتوقع الخبراء، أن تطلق آبل تطبيق داخلي جديد يسمى Invites، يمكن أن يجعل هذا التطبيق إدارة الأحداث أكثر سلاسة لمستخدمي iPhone.