شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل ترد على مزاعم تجسس Siri على المستخدمين وتتبعهم .. ماذا قالت الشركة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالأحد، 12 يناير 2025 02:00 ص
2. اتهامات بالتجسس على المحادثات الشخصية: تتضمن الدعوى اتهامات بأن Siri يسجل المحادثات الخاصة حتى عندما لا يتم تفعيله بشكل صريح، ما أثار جدلًا واسعًا حول انتهاك الخصوصية.
3. Apple تنفي استخدام البيانات تجاريًا: ردًا على الادعاءات، أكدت Apple أنها لم تستخدم بيانات Siri لإنشاء ملفات تسويقية أو لبيعها للمعلنين تحت أي ظرف.
4. معالجة البيانات محليًا على الجهاز: أوضحت الشركة أن تصميم Siri يعتمد على معالجة معظم البيانات الصوتية على الجهاز باستخدام المحرك العصبي Neural Engine، مما يقلل من إرسال المعلومات إلى الخوادم.
5. بيانات محدودة للخوادم: في بعض السيناريوهات التي تتطلب ميزات معينة، يتم إرسال طلبات محددة إلى خوادم Apple، لكنها أكدت أن هذه البيانات لا ترتبط أبدًا بمعرف Apple ID الخاص بالمستخدم.
8. تصاعد الاهتمام بقضايا الخصوصية عالميًا: تأتي هذه الأزمة في وقت تتزايد فيه الرقابة القانونية والضغوط الشعبية على شركات التكنولوجيا لتعزيز حماية البيانات الشخصية.
9. خسائر محتملة في سمعة العلامة التجارية: إذا خسرت Apple القضية، قد يتأثر موقفها كشركة رائدة في مجال الخصوصية والأمان.
10. محاولات لطمأنة الجمهور: مع استمرار القضية، تسعى Apple إلى الحفاظ على ثقة المستخدمين من خلال حملات توعوية وإصدار بيانات تؤكد التزامها بالشفافية والخصوصية.
تظل هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لمدى التزام الشركات الكبرى بمبادئ الخصوصية في عصر يعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.
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