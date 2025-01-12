شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلق موديل Y 2025 المحدث في آسيا والمحيط الهادئ والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة تسلا عن سيارتها موديل Y المحسنة بتصميم جديد سيساعدها على مواكبة منافسيها من أنواع السيارات الأخرى، على الرغم من أنه متوفر حاليًا فقط في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فمن المرجح أن يظهر نموذج "جونيبر" المحدث في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة ، كان هذا هو الحال مع الطراز 3 المعدل، الذي ظهر لأول مرة في آسيا في سبتمبر 2023 وطرح للبيع في الولايات المتحدة في يناير من العام التالي.

ويحتفظ الطراز Y الجديد بالأبعاد المذهلة لسابقه، ولكنه يبدو أكثر أناقة بفضل الأطراف الأمامية والخلفية الناعمة، و تحجز المصابيح الأمامية الأصغر حجمًا شريطًا ضوئيًا رفيعًا عبر المقدمة، مع معالجة مماثلة للمصابيح الخلفية. في حالة الأضواء، تتوافق لغة التصميم الجديدة مع Cybertruck أكثر من الطراز 3.

تتشابه العديد من المعالجات الداخلية في الطراز Y مع الطراز 3، مع استثناء واحد ملحوظ ، مثل الطراز 3، فهي تحتوي على مقاعد جديدة مهواة، وشاشة عرض للمقعد الخلفي وشريط ضوئي يلتف حول جزء كبير من السيارة.

ومع ذلك، تفتقر عجلة القيادة الجديدة إلى أزرار إشارة الانعطاف الموجودة في الطراز 3 بدلاً من ذلك، يستخدم Juniper Model Y ساقًا مثل سابقته.

ربما تكون شركة Tesla قد فعلت ذلك للحفاظ على قدرتها التنافسية مع المنافسين، خاصة في الصين حيث تواجه منافسها من الشركات الأخرى.

وتقدم Tesla إصدارات الدفع الخلفي وإصدارات الدفع الرباعي طويلة المدى في أستراليا، ولكن لا يوجد خيار للأداء في الوقت الحالي، إنها تعد بمدى يصل إلى 342 ميلاً (551 كم) من خلال دورة WLTP على الطراز طويل المدى، أو حوالي 307 ميلاً وفقًا لمعايير وكالة حماية البيئة الأمريكية، ومع ذلك، يمكن أن تحتوي الطرز الأمريكية على مواصفات مختلفة للبطارية وبالتالي أرقام نطاق مختلفة.

ويصل النموذج الجديد في الوقت المناسب لشركة تسلا ، وفي عام 2024، شهدت الشركة أول انخفاض في عمليات تسليم السيارات منذ عام 2012، على الرغم من تحسنها في سوقها الرئيسي، الصين. وسيبدأ شحن الطراز Y المعاد تصميمه هناك في مارس 2025 ومن المرجح أن يصل إلى مكان آخر في غضون عدة أشهر، على الرغم من أن الشركة لم تحدد بعد موعدًا للتسليم في الولايات المتحدة.



