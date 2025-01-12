شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل المدفوعات وتبرعات مالية.. كيف تدعم Apple جهود الإغاثة من حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكثف شركة Apple جهودها لدعم جهود الإغاثة في أزمة حرائق الغابات في لوس أنجلوس من خلال السماح لمستخدمي بطاقة Apple Card المتضررين بتأجيل مدفوعاتهم.

وقد أطلقت Apple، برنامجًا يسمح لمستخدمي بطاقة Apple Card المقيمين في منطقة أعلنتها FEMA منطقة كوارث طبيعية بأن يصبحوا مؤهلين للحصول على مدفوعات مؤجل، حيث مكنتهم من التسجيل في البرنامج عبر تطبيق Messages، للحصول على دعم بطاقة Apple Card.

وبات يمكن لمستخدمي بطاقة Apple Card المتأثرين بالوضع الحالي في لوس أنجلوس تخطي الدفع في الشهر الذي يسجلون فيه، ولن يضطروا إلى التعامل مع الفائدة المتراكمة خلال الفترة، حيث سيتم تطبيق معدل الفائدة السنوي القياسي للشراء في الشهر التالي، وإذا كان الحساب في وضع مالي مستقر، بمعنى عدم وجود مدفوعات متأخرة أو علامات سلبية في تاريخه، فسيظل ساريًا أثناء تسجيله في البرنامج.

وفي غضون ذلك، لن يتم تجاوز فترة استحقاق الحسابات المتأخرة خلال فترة التسجيل، وإذا كانت لديك مدفوعات مجدولة، فسيتم معالجتها بشكل طبيعي ما لم تقم بإلغائها عبر Apple Wallet أو عبر الإنترنت أو بمساعدة أحد متخصصي بطاقات Apple.

جاء ذلك بعدما اندلعت حرائق الغابات في لوس أنجلوس منذ السابع من يناير الجاري، وأحدثت أضرارًا جسيمة، ودمرت آلاف المباني وأجبرت آلاف الأشخاص على الإخلاء.

وفي الوقت نفسه، أعرب تيم كوك عبر حسابه على موقع X عن قلقه إزاء الوضع الحالي، واصفًا الحرائق بأنها كارقيك، كما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أبل بالجهود البطولية التي بذلها المستجيبون الأوائل، وصرح أن أبل ستتبرع لدعم جهود الإغاثة.