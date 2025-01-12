شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone SE 4: أرخص iPhone من Apple قادم قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن يتم إطلاق iPhone SE من الجيل الرابع من Apple رسميًا في النصف الأول من هذا العام، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت شائعات متعددة حول الجدول الزمني لإطلاق iPhone SE 4، والآن، تشير تسريبات جديدة إلى مواصفاته الرئيسية.

ويُقال إن iPhone SE 4 يوفر شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز، ويمكن أن يعمل بشريحة Apple A18 Bionic ويضم كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، ويُقال إنه يُطلق عليه اسم iPhone 16e ويُصنف كبديل أرخص من iPhone 16.

مواصفات Apple iPhone SE 4 (شائعات)

زعم Tipster Digital Chat Station على Weibo أن iPhone SE 4 المعروف أيضًا باسم iPhone 16e سيتم الكشف عنه قريبًا ووضعه كأرخص iPhone من Apple (مترجم من الصينية)، ويضيف المخبر أن الهاتف سيحتوي على شاشة OLED عالية الدقة مقاس 6.06 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز، ويُقال إن الشاشة لها تصميم شق، ويمكن أن يوفر الهاتف دعم Face ID، ويمكن أن يعمل على شريحة Apple A18 Bionic مثل iPhone 16 الأخير.

من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل. من المرجح أن يكون له إطار معدني متوسط ​​وبنية مقاومة للماء.

لن يحمل اسم SE

بالإضافة إلى ذلك، أكد Smart Pikachu، وهو مخبر آخر على Weibo، ادعاءات حول كاميرا خلفية واحدة في iPhone SE 4، اقترح أن الهاتف سوف "يتضمن النطاق الأساسي الذي طورته Apple"، وقد يكون هذا إشارة إلى مودم 5G الداخلي من Apple.

قيل إن الجيل التالي من iPhone SE سيظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلى جانب تحديثات برامج iPad 11 وiOS 18.3 وiPadOS 18.3، ومع ذلك، ناقض مارك جورمان من بلومبرج هذه الشائعة قائلاً إن الهاتف سيُطلق بالفعل بحلول نهاية أبريل، من المتوقع أن يكون سعره أقل من 500 دولار، في كوريا الجنوبية، من المرجح أن يكلف الهاتف أكثر من 800000 وون كوري.

ويقال إن iPhone SE 4 من Apple يوفر خيارات ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 6 جيجابايت و8 جيجابايت. ومن المتوقع أن يتميز بإطار من الألومنيوم ومنفذ USB Type-C.