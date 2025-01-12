شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتجسس Siri عليك من أجل الإعلانات؟.. أبل تنفى الاتهامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن وافقت شركة Apple على دفع 95 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضد مساعدها الصوتي Siri، أصدرت بيانًا يشرح كيفية عمل Siri وسياسات الأمان الخاصة بها لمستخدميها، وأصدرت شركة Apple مؤخرًا منشورًا على مدونتها زعمت فيه أن الشركة ملتزمة بحماية بيانات المستخدم وأن جميع منتجاتها مبنية على نفس الأساس.

وذكرت: "لم تستخدم Apple بيانات Siri أبدًا لبناء ملفات تعريف تسويقية، ولم تجعلها متاحة للإعلان، ولم تبعها أبدًا لأي شخص لأي غرض". وأضافت، "نحن نعمل باستمرار على تطوير التقنيات لجعل Siri أكثر خصوصية، وسنستمر في القيام بذلك".

دعوى Apple

ظهرت الدعوى القضائية الأخيرة الأسبوع الماضي تشكو من أن Apple تسجل بشكل روتيني محادثاتهم الخاصة بعد تنشيط Siri، وتكشف عن هذه المحادثات لأطراف ثالثة مثل المعلنين، وهنا، قال اثنان من المدعين إن ذكرهما لـ "أحذية Air Jordan الرياضية" ومطاعم "Olive Garden" أدى إلى ظهور إعلانات لهذه المنتجات.

أشار تقرير نشرته صحيفة The Guardian إلى مشكلة مماثلة في عام 2019. كشف التقرير أن المتعاقدين البشريين، المسؤولين عن مراجعة التسجيلات المجهولة المصدر وتقييم ما إذا كان المشغل قد تم تنشيطه عمدًا، واجهوا أحيانًا تسجيلات لأفراد يناقشون مواضيع حساسة. ومع ذلك، لم يكن هناك ذكر لاستخدام هذه التسجيلات لأغراض التسويق.

في أعقاب تقرير The Guardian لعام 2019، أصدرت Apple اعتذارًا وراجعت سياستها.

جعلت الشركة الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية من تفاعلات Siri اختياريًا بشكل افتراضي وأكدت أنه بالنسبة للمستخدمين الذين يوافقون على مشاركة التسجيلات، فلن تكون هذه التسجيلات متاحة للمقاولين من جهات خارجية. والآن شاركت Apple السياسات المحدثة مرة أخرى.

سياسة خصوصية Siri من Apple

بعد كل الضجة التي أثيرت حول سياسة خصوصية مستخدمي Siri، شاركت Apple مجموعة من التفاصيل حول كيفية عمل Siri. كما أشارت إلى مدى ولاء المساعد الصوتي. وذكر البيان، "لحماية خصوصية المستخدم، تم تصميم Siri للقيام بأكبر قدر ممكن من المعالجة مباشرة على جهاز المستخدم، مما يسمح بتجارب شخصية دون الحاجة إلى نقل وتحليل المعلومات الشخصية على خوادم Apple."

وأوضح أنه عندما يتفاعل المستخدم مع Siri، تتم معالجة الطلب على الجهاز. بناءً على الطلبات، تقرر Siri ما إذا كان يجب إرساله إلى خوادم Apple أم لا. بالنسبة لمهمة يومية، مثل قراءة الرسائل غير المقروءة أو تقديم اقتراحات الأدوات، تتم المعالجة على الجهاز.

بينما تحاول Siri تقليل كمية استهلاك البيانات، تدعي Apple أنها "لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية لتفاعلات Siri ما لم يختار المستخدمون صراحةً المساعدة في تحسين Siri، وحتى في هذه الحالة، يتم استخدام التسجيلات لهذا الغرض فقط. يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت."

ولكن ليس من غير الصحيح أن الإعلانات تظهر على الفور تقريبًا بمجرد أن تبدأ في التحدث عن أي منتج. ولكن ليس بالضرورة Siri، أحد التفسيرات الأكثر ترجيحًا لهذا هو أن بعض التطبيقات تسجل سراً نشاط المستخدم على الشاشة الذي تم إرساله إلى أطراف ثالثة، كما اقترح تحقيق أجري عام 2018.

ومع ذلك، كان هناك أيضًا دليل على أن الهواتف الذكية تأتي مع برامج للاستماع إلى المستخدمين. في العام الماضي، في سبتمبر، أفدنا أن شركة تسويق، عملاؤها Google وFacebook، اعترفت بأنها تستخدم ميكروفون الهاتف لجمع المعلومات. وذكرت أن ما تحصل عليه من إعلانات ليس فقط ما تبحث عنه ولكن أيضًا ما تتحدث عنه على الهاتف.