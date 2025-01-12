شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بسبب هذا القرار من مارك.. ارتفاع عمليات البحث بجوجل عن طرق حذف فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار قرار Meta بإزالة نظام التحقق من الحقائق التابع لجهة خارجية وتخفيف سياسات تعديل المحتوى، غضب عدد كبير من المستخدمين، حيث ارتفعت عمليات البحث على Google حول كيفية حذف Facebook و Instagram و Threads.

وفسر المستخدمون الغاضبون، قرار الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، نتيجة التقرب من إدارة ترامب القادمة على حساب جعل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة أكثر مجالا للمعلومات المضللة والخطاب الاستقطابي.

وربما لم تساعد تصريحات زوكربيرج بأن مدققي الحقائق التابعين لجهة خارجية للشركة كانوا "متحيزين سياسيًا، مع غضب المستخدمين من خوارزميات Meta وجمع البيانات الشخصية لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها أو استهداف الإعلانات.

كيفية تنزيل أرشيف فيس بوك

وزادت كلمات البحث حول كيفية تنزيل أرشيف Facebook ، والذى يتطلب تنزيل معلوماتك الشخصية من أرشيفات Facebook، والتي تتضمن الصور والجلسات النشطة وسجل الدردشة وعناوين IP وبيانات التعرف على الوجه والإعلانات التي نقرت عليها، من خلال اتباع تلك الخطوات:

1.انقر فوق السهم لأسفل أسفل صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.

2.انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.

3.مرر لأسفل في العمود الأيسر حتى تصل إلى حسابك.

4.انتقل إلى الإعدادات والخصوصية ثم الإعدادات.

5.مرر لأسفل في العمود الأيسر حتى تصل إلى معلوماتك، وانقر فوق تنزيل معلوماتك.

6.سيتم مطالبتك بزيارة مركز الحسابات، انقر فوق متابعة.

7.عندما تظهر النافذة المنبثقة، انقر فوق تنزيل أو نقل المعلومات.

8.يمكنك اختيار المعلومات من الحسابات التي تريد تنزيلها، بما في ذلك حسابات Facebook وInstagram وMeta Horizon، انقر فوق التالي.

9.اختر مقدار المعلومات التي تريد تنزيلها، وانقر فوق "التالي"، لأنك إذا حددت أنواعًا محددة من المعلومات، فستتمكن من اختيار أنواع المعلومات التي تريد تنزيلها، بما في ذلك سجلات البيانات".

10.قرر ما إذا كنت تريد تنزيل معلوماتك إلى جهاز أو نقل معلوماتك مباشرة إلى وجهة وانقر فوق "التالي".

11.إذا حددت "نقل إلى وجهة"، فيمكنك اختيار الوجهة وجدولة عمليات النقل المستقبليةو بمجرد تحديد اختيارك، انقر فوق "بدء النقل" وأدخل كلمة مرور ملفك الشخصي على فيسبوك



12.إذا قمت بتحديد "تنزيل إلى الجهاز"، فاختر خيارات الملف وستظهر لك قائمة تتيح لك إنشاء نطاق تاريخي، ويمكنك التنزيل بتنسيق HTML أو JSON، والاختيار بين جودة الوسائط العالية أو المتوسطة أو المنخفضة، انقر فوق "إرسال الطلب".