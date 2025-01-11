شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إكس تميز الحسابات الساخرة بعلامات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة X إنها ستقوم الآن بوضع علامة على حسابات المحاكاة الساخرة أو الهجاء لتمييزها عن الحسابات الأخرى، وفي الماضي، أخطأ المستخدمون، بما في ذلك مقدمو الأخبار، في اعتبار المنشورات من حسابات المحاكاة الساخرة تصريحات حقيقية صادرة عن أشخاص أو كيانات حقيقية.

وصرحت شركة X بأن العلامة ستكون مرئية على كل من الحسابات والمنشورات، حيث قالت الشركة: "نحن نطرح علامات ملفات تعريف لحسابات المحاكاة الساخرة للتمييز بوضوح بين هذه الأنواع من الحسابات ومحتواها على منصتنا، لقد صممنا هذه العلامات لزيادة الشفافية ولضمان عدم خداع المستخدمين للاعتقاد بأن مثل هذه الحسابات تنتمي إلى الكيان الذي يتم محاكاته"، بحسب المنشور.



حسابات وهمية

وفي نوفمبر، أشار مهندسان عكسيان إلى أن شركة X تعمل على مثل هذه العلامات، وحاليًا، يتعين على الحسابات على X تطبيق العلامة بنفسها، ويمكنهم القيام بذلك بالانتقال إلى الإعدادات والخصوصية > حسابك > معلومات الحساب وتحديد خيار "المحاكاة الساخرة والتعليق وحساب المعجبين".

وكما جاء في وصف العلامة "يتم اختيار علامات المحاكاة الساخرة والمعجبين والتعليقات (PCF) من قبل الأشخاص على X للإشارة إلى أن الحساب يصور شخصًا أو مجموعة أو منظمة أخرى في ملفهم الشخصي لمناقشة أو السخرية أو مشاركة معلومات حول هذا الكيان. يميز هذا التصنيف هذه الحسابات لضمان عدم تسببها في ارتباك للآخرين أو الإشارة بشكل غير صحيح إلى أي انتماء".

وأضافت الشبكة الاجتماعية أنها ستشارك قريبًا تفاصيل حول متى ستصبح هذه العلامات إلزامية لحسابات المحاكاة الساخرة.