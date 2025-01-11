شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من تقويم جوجل تمكنك من إدارة جدولك المزدحم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتمد الكثير من مستخدمي Android وiOS، على تقويم Google لإدارة جداولهم المزدحمة، من المواعيد والاجتماعات إلى الأحداث وكافة المهام اليومية.

كما يعتمد الكثير منا على قدرة التطبيق على مزامنة تقويمات متعددة، لذا تدرس جوجل خاصية جديدة تمكن المستخدم من تبسيط واجهة التقويم، مما يجعل التبديل بين التقويمات أسرع وأسهل عند إضافة حدث جديد.

وحاليًا، عندما تذهب لإنشاء حدث جديد في تقويم جوجل، يتم تعيينه تلقائيًا على تقويم الأحداث للحساب النشط، و إذا كنت تريد التبديل إلى تقويم آخر، فيمكنك النقر فوق تفاصيل حسابك لإظهار عرض موسع يسرد جميع تقويماتك عبر الحسابات المرتبطة بجهازك.

ويعمل هذا الإعداد بشكل جيد، ولكن أثناء البحث في تحديث تقويم حديث، تم رصد تغيير محتمل يمكن أن يجعل تحديد التقويم لحدث جديد أسهل.

ووفقًا لتقرير جديد، فهناك خيار لتمكين واجهة مستخدم بديلة لشاشة إنشاء الحدث، حيث يعرض هذا الإعداد الجديد جميع التقويمات الخاصة بك مقدمًا، دون الحاجة إلى النقر فوق قائمة أخرى أولاً.

وإذا كنت تدير حسابات متعددة، فستظل بحاجة إلى النقر على البريد الإلكتروني المرتبط للتبديل بينها، ومع ذلك، بمجرد القيام بذلك، يجب أن تظهر جميع التقويمات المرتبطة بهذا الحساب في صف واحد سهل الاستخدام.

كما تستعد Google Photos لمنح الأشخاص المفضلين لديك مكانًا خاصًا من خلال تعديل قادم، كما تعمل الشركة على توفير مشاركة رمز الاستجابة السريعة لـ Android Quick Share لمزيد من المستخدمين.

ومع بداية عام 2025، يستعد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، لعام كبير آخر مع التركيز القوي على ابتكار الذكاء الاصطناعي.