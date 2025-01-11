شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق الدفعة السابعة من أقمار التجسس من الجيل التالى للحكومة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة سبيس إكس دفعة أخرى من أقمار التجسس الأميركية من ساحل كاليفورنيا المركزي، وانطلق صاروخ فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج الفضائية في مهمة NROL-153 لصالح مكتب الاستطلاع الوطني الأمريكي (NRO).

كان NROL-153 هو الإطلاق السابع الذي يخدم "الهندسة المعمارية المنتشرة" لـ NRO، والتي وصفتها الوكالة بأنها تتكون من "عدة أقمار صناعية أصغر حجمًا مصممة للقدرة والمرونة".

تميل هيئة الاستطلاع الوطنية إلى التحفظ بشأن أصولها المدارية، ومع ذلك، يُعتقد أن الأقمار الصناعية ذات الهندسة المعمارية المنتشرة هي مركبات "ستار شيلد" نسخ معدلة من أقمار ستارلينك الصناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لشركة سبيس إكس والتي تتميز ببعض معدات الاستطلاع عالية التقنية.

كما انطلقت الست مهمات معمارية متكاثرة سابقة على متن صواريخ فالكون 9 من فاندنبرج، في الفترة ما بين مايو وديسمبر من العام الماضي.

وهبطت المرحلة الأولى من صاروخ فالكون 9 على متن سفينة سبيس إكس بدون طيار المسماة "بالطبع لا زلت أحبك" في المحيط الهادئ بعد حوالي ثماني دقائق من إطلاقه كما كان مخططا.

وكانت هذه هي عملية الإطلاق والهبوط الثانية والعشرين لهذا الصاروخ المعزز على وجه الخصوص، وفقًا لوصف مهمة سبيس إكس .

وفى الوقت نفسه، واصلت المرحلة العليا من الصاروخ حمل أقماره الصناعية السرية إلى المدار، ولا نعرف بالضبط متى أو أين سيتم نشرها ، ولا يوفر وصف المهمة الذي قدمته سبيس إكس هذه المعلومات.