شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك يعطي الضوء الأخضر للتدريب على الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم محامو المدعين في دعوى حقوق الطبع والنشر المرفوعة ضد شركة Meta، أن الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، أعطى الضوء الأخضر للفريق الذي يقف وراء نماذج Llama AI الخاصة بالشركة لاستخدام مجموعة بيانات من الكتب الإلكترونية والمقالات المقرصنة للتدريب.

وتعد هذه القضية واحدة من العديد من القضايا ضد شركات التكنولوجيا التي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي والتي تتهمهم بتدريب النماذج على أعمال محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن.

ومن جانبها أكدت شركة Meta ، انها محمية بالاستخدام العادل، وهو المبدأ القانوني الأمريكي الذي يسمح باستخدام الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر لصنع شيء جديد طالما أنه تحويلي بدرجة كافية، بينما يرفض العديد من المبدعين هذه الحجة.

في وثائق جديدة غير محررة تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، يروي المدعون في قضية كادري ضد ميتا، ومن بينهم المؤلفان الأكثر مبيعًا سارة سيلفرمان وتا-نيهيسي كوتس، شهادة ميتا من أواخر العام الماضي، والتي تم خلالها الكشف عن موافقة زوكربيرج على استخدام ميتا لمجموعة بيانات تسمى LibGen للتدريب المتعلق باللاما.

وتوفر LibGen، التي تصف نفسها بأنها "مجمع روابط"، إمكانية الوصول إلى الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر من الناشرين ، حيث تم إغلاقها، وغُرِّمت عشرات الملايين من الدولارات بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر.

وبحسب شهادة شركة ميتا، كما نقلها محامي المدعين، فقد أجاز زوكربيرج استخدام LibGen لتدريب نموذج Llama واحد على الأقل من نماذج ميتا على الرغم من المخاوف داخل فريق تنفيذي للذكاء الاصطناعي في ميتا وآخرين في الشركة.

ويشير الملف إلى أن موظفي ميتا أشاروا إلى LibGen باعتبارها "مجموعة بيانات نعلم أنها مقرصنة"، وأشاروا إلى أن استخدامها "قد يقوض موقف ميتا التفاوضي مع الجهات التنظيمية".

ويشير الملف أيضًا إلى مذكرة موجهة إلى صناع القرار في ميتا للذكاء الاصطناعي تشير إلى أنه بعد "التصعيد إلى MZ"، "تمت الموافقة على استخدام LibGen من قبل فريق الذكاء الاصطناعي في ميتا". (MZ، هنا، هو اختصار واضح لـ "مارك زوكربيرج").

ويحتوي الملف المقدم على اتهامات جديدة، مثل أن Meta ربما حاولت إخفاء انتهاكها المزعوم من خلال تجريد بيانات LibGen من الإسناد.

ويزعم محامي المدعين أن ميتا شاركت فعليًا في شكل آخر من أشكال انتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال تحميل LibGen وبالتالي المساعدة في نشر محتوياتها، كما حاولت ميتا إخفاء أنشطتها، كما يزعم المحامي، من خلال تقليل عدد الملفات التي قامت بتحميلها.