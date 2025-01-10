شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف الذكية فى لوس أنجلوس تتلقى إنذارا غريبا بسبب حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع احتدام حرائق الغابات لليوم الرابع في أجزاء من لوس أنجلوس، بما في ذلك هوليوود هيلز الآن، اضطرت العديد من الأحياء إلى الإخلاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبعد ظهر يوم الخميس، تم إرسال تنبيه بالإخلاء من حرائق الغابات عن طريق الخطأ إلى الهاتف الذكي لكل مقيم في مقاطعة لوس أنجلوس، وهي منطقة تضم أكثر من 9 ملايين شخص.

وقد كتب الحساب الرسمي لمقاطعة لوس أنجلوس في منشور على X: “تم إصدار أمر إخلاء للسكان بالقرب من حريق كينيث المشتعل حاليًا في ويست هيلز عن طريق الخطأ على مستوى المقاطعة”.

ونشر العديد من سكان لوس أنجلوس على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم تلقوا إشعار الدفع حوالي الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، على الرغم من وجودهم في مناطق بعيدة تمامًا عن أي حريق نشط.

وأدى إنذار الطوارئ إلى قطع بث مباشر على قناة فوكس لوس أنجلوس، مما أربك خبير الأرصاد الجوية على الهواء، وتم إصدار إشعار الدفع بالهاتف الذكي على مستوى المقاطعة "بسبب خطأ فني".

ويسمح صانعو الهواتف الذكية للمسؤولين الحكوميين بإرسال إشعارات الطوارئ للمستخدمين بناءً على موقعهم، وهي ميزة ذات أهمية خاصة لسكان كاليفورنيا عند حدوث حرائق الغابات.