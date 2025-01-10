شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة X تطرح أداة جديدة لتمييز الملفات الشخصية الساخرة منعا لخداع المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة X، أنه سيتم تصنيف الملفات الشخصية الساخرة لتمييزها عن الحسابات الأخرى، ففي الماضي، أخطأ المستخدمون، بما في ذلك مقدمو الأخبار، في نشر منشورات من حسابات محاكاة ساخرة باعتبارها بيانات أصلية صادرة عن أشخاص أو كيانات فعلية.

وقد أوضحت X أن التصنيف سيكون مرئيًا في كل من الحسابات والمشاركات، وقد تم تصميم هذه التصنيفات لزيادة الشفافية ولضمان عدم خداع المستخدمين للاعتقاد بأن مثل هذه الحسابات تنتمي إلى الكيان الذي تتم محاكاته.

حاليًا، يتعين على الحسابات الموجودة على X أن تطبق التصنيف بنفسها، حيث يمكنهم القيام بذلك عن طريق الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم حسابك ثم معلومات الحساب وتحديد خيار "حساب المحاكاة الساخرة والتعليقات والمعجبين".

ويتم تحديد تصنيفات المحاكاة الساخرة والمعجبين والتعليقات (PCF) بواسطة الأشخاص الموجودين على X للإشارة إلى أن الحساب يصور شخصًا أو مجموعة أو مؤسسة أخرى في ملفهم الشخصي لمناقشة المعلومات حول هذا الكيان أو السخرية منها أو مشاركتها، وهذا التصنيف يميز هذه الحسابات للتأكد من أنها لا تسبب ارتباكًا للآخرين أو تشير بشكل غير صحيح إلى أي انتماء.

وأضافت الشبكة الاجتماعية أنها ستشارك قريبًا تفاصيل حول متى ستصبح هذه التصنيفات إلزامية للحسابات الساخرة.

وتشير سياسة المصادقة الخاصة بالشركة إلى أنه لا يُسمح بانتحال هوية الحسابات، لكن المنصة تسمح بحسابات المحاكاة الساخرة والتعليقات والمعجبين إذا كانت متوافقة مع قواعد المنصة.