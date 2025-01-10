شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube Music يختبر ميزة قياس جديدة للفنانين لتقدير حجم شهرتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر YouTube Music على آليه جديدة لتسهيل قياس مدى تواجد الفنانين على منصتهم، والتي تتيح لهم تقدير عدد المستخدمين على مستوى العالم الذين شاهدوا المحتوى الخاص بهم أو استمعوا إليه.

ويختبر يوتيوب، الآن مقياسًا شهريًا للجمهور، والذي يتم تحديثه يوميًا لإظهار العدد الإجمالى من المستمعين والمشاهدين الفريدين عبر جميع التنسيقات في آخر 28 يومًا.



ويقدّر هذا المقياس عدد المستخدمين الفريدين على مستوى العالم خلال الشهر الماضي عبر جميع تنسيقات YouTube، مثل YouTube وYouTube Music وYouTube Kids ، والذى يتضمن الجمهور الشهري المستخدمين الذين شاهدوا أو استمعوا إلي الفيديوهات، بما في ذلك الفيديوهات القصيرة، التي حمّلها الفنان أو شركته.

وأعلن يوتيوب أن ميزة الجمهور الشهري متاحة فقط لبعض الفنانين، بينما يستمر البعض الآخر في إظهار إجمالي عدد "المشتركين" أثناء مرحلة الاختبار.

وتشترك ميزة المقياس الجديدة في YouTube Music في العديد من الأشياء مع ميزة Spotify، بما في ذلك أنها يتم تحديثها كل 28 يومًا وأنها تعرض "المستمعين شهريًا" للفنانين.

في الواقع، ربما كانت خدمة YouTube Music مستوحاة بشكل كبير من ميزة "المستمعين الشهريين" في Spotify، على الرغم من أن ميزة الجمهور الشهري الخاصة بها لا توفر نفس القدر من المعلومات التي توفرها خدمة Spotify، على الأقل ليس في شكلها التجريبي.