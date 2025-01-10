شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك مهدد بالحظر خلال أيام في الولايات المتحدة.. خسائر ضخمة وتعنت أمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الخطر يهدد تطبيق تيك توك المهدد بالحظرفي الولايات المتحدة بسبب قانون تم التصديق عليه، يتطلب بيعه من قبل الشركة الأم الصيني ByteDance ، وقد وصلت هذه المعركة القانونية إلى المحكمة العليا، حيث يتم الاستماع إلى الحجج حول تأثير القانون على حرية التعبير والأمن القومي.

ومن جانبها أكدت TikTok اليوم أنها ستغلق بالفعل عملياتها في الولايات المتحدة ما لم تمنع المحكمة العليا الحظر أو تؤجله، ويهدف القانون، الذي تم إقراره بدعم من الحزبين في الكونجرس ووقعه الرئيس بايدن، إلى معالجة المخاوف بشأن التأثير المحتمل للحكومة الصينية على TikTok .

وأوضح مسؤولون، أن السلطات الصينية يمكنها إجبار ByteDance على مشاركة بيانات المستخدم أو التلاعب بالمحتوى الموجود على المنصة، ومع ذلك، تؤكد TikTok أنه لا يوجد دليل على مثل هذه الإجراءات وأن القانون ينتهك حقوق حرية التعبير.

ويمكن أن يكون لقرار المحكمة العليا في هذه القضية آثار كبيرة على ملايين الأمريكيين الذين يستخدمون TikTok للترفيه والحصول على المعلومات وحتى سبل عيشهم، حيث يشعر منشئو المحتوى، على وجه الخصوص، بالقلق بشأن التعطيل المحتمل لجمهورهم ودخلهم.

ووفقًا لتقرير جديد، قالت TikTok الآن أنه ما لم تلغي المحكمة العليا أو تؤخر التاريخ الذي من المفترض أن يدخل فيه هذا القانون حيز التنفيذ، وهو 19 يناير، فستضطر الشركة إلى إغلاق موقعها فعليًا في الولايات المتحدة بحلول موعد التسليم.

وأوضحت أن الانقطاع لمدة شهر واحد فقط سيكلف التطبيق ثلث مستخدميه يوميًا في الولايات المتحدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من المحكمة العليا الحكم في مسائل تتعلق بتقنيات الإعلام الجديدة،وقد أقر القضاة بمعرفتهم المحدودة بهذه المنصات، حتى وهم يتصارعون مع القضايا المعقدة المتعلقة بقيود التعبير في العصر الرقمي.