شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط مفاجئ للعملات الرقمية.. بيتكوين وإيثريوم يتصدران الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد سوق العملات الرقمية استمرارًا في حالة التذبذب وعدم الاستقرار، حيث تعرضت أبرز العملات الرقمية لتراجعات متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، اهمها سعر البيتكوين مسجلا 92,757 دولارًا مقابل سعره أمس كان بـ 95,943 دولارًا، وفيما يلي أحدث التغيرات في أسعار أبرز 10 عملات رقمية خلال الـ24 ساعة الماضية:

1- سعر البيتكوين (BTC):

تراجعت من 95,943 دولارًا أمس إلى 92,757 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 3.32%.

2- سعر إيثريوم (ETH):

انخفضت من 3,385.54 دولارًا أمس إلى 3,247.85 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 4.07%.

3- سعر إكس آر بي (XRP):

انخفض سعرها من 2.39 دولارًا أمس إلى 2.27 دولار اليوم، بنسبة تراجع 2.99%.

4- سعر بي إن بي (BNB):

تراجعت من 701.43 دولارًا أمس إلى 685.90 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 1.91%.

5- سعر سولانا (SOL):

شهدت انخفاضًا ملحوظًا من 199.23 دولارًا أمس إلى 188.27 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 5.50%.

6- سعر دوجكوين (DOGE):

انخفضت من 0.351603 دولار أمس إلى 0.321484 دولار اليوم، مسجلة تراجعًا بنسبة 8.56%.

7- سعر كاردانو (ADA):

شهدت أكبر انخفاض بين العملات الرئيسية، حيث تراجعت من 0.987 دولار أمس إلى 0.894235 دولار اليوم، بنسبة تراجع 9.40%.

8- سعر ترون (TRX):

تراجعت من 0.2525 دولار أمس إلى 0.241609 دولار اليوم، بانخفاض نسبته 4.31%.

9- سعر بولكادوت (DOT):

انخفضت من 6.90 دولارًا أمس إلى 6.60 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 4.34%.

10- سعر لايتكوين (LTC):

تراجعت من 103.99 دولارًا أمس إلى 102.42 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 1.52%.



تعكس هذه التراجعات حالة عدم اليقين التي تحيط بسوق العملات الرقمية وسط تقلبات السوق العالمية. ورغم هذه الانخفاضات، يظل الاستثمار في هذا القطاع محفوفًا بالفرص والمخاطر على حد سواء.