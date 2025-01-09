علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: هبوط مفاجئ للعملات الرقمية.. بيتكوين وإيثريوم يتصدران الخسائر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/11
  • 2/11
  • 3/11
  • 4/11
  • 5/11
  • 6/11
  • 7/11
  • 8/11
  • 9/11
  • 10/11
  • 11/11

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هبوط مفاجئ للعملات الرقمية.. بيتكوين وإيثريوم يتصدران الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب السيد زيادة

الخميس، 09 يناير 2025 06:03 م

تشهد سوق استمرارًا في حالة التذبذب وعدم الاستقرار، حيث تعرضت أبرز العملات الرقمية لتراجعات متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، اهمها سعر مسجلا 92,757 دولارًا مقابل سعره أمس كان بـ 95,943 دولارًا، وفيما يلي أحدث التغيرات في أسعار أبرز 10 عملات رقمية خلال الـ24 ساعة الماضية:

1- سعر البيتكوين (BTC):

تراجعت من 95,943 دولارًا أمس إلى 92,757 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 3.32%.

البيتكوين

 

2- سعر إيثريوم (ETH):

انخفضت من 3,385.54 دولارًا أمس إلى 3,247.85 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 4.07%.

عملة إيثريوم

 

3- سعر إكس آر بي (XRP):

انخفض سعرها من 2.39 دولارًا أمس إلى 2.27 دولار اليوم، بنسبة تراجع 2.99%.

عملة إكس آر بي

 

4- سعر بي إن بي (BNB):

تراجعت من 701.43 دولارًا أمس إلى 685.90 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 1.91%.

عملة بي إن بي

 

5- سعر سولانا (SOL):

شهدت انخفاضًا ملحوظًا من 199.23 دولارًا أمس إلى 188.27 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 5.50%.

عملة سولانا

6- سعر دوجكوين (DOGE):

انخفضت من 0.351603 دولار أمس إلى 0.321484 دولار اليوم، مسجلة تراجعًا بنسبة 8.56%.

عملة دوجكوين

7- سعر كاردانو (ADA):

شهدت أكبر انخفاض بين العملات الرئيسية، حيث تراجعت من 0.987 دولار أمس إلى 0.894235 دولار اليوم، بنسبة تراجع 9.40%.

عملة كاردانو

8- سعر ترون (TRX):

تراجعت من 0.2525 دولار أمس إلى 0.241609 دولار اليوم، بانخفاض نسبته 4.31%.

عملة ترون

 

9- سعر بولكادوت (DOT):

انخفضت من 6.90 دولارًا أمس إلى 6.60 دولارًا اليوم، بنسبة تراجع 4.34%.

عملة بولكادوت

10- سعر لايتكوين (LTC):

تراجعت من 103.99 دولارًا أمس إلى 102.42 دولارًا اليوم، بانخفاض نسبته 1.52%.

عملة لايتكوين


تعكس هذه التراجعات حالة عدم اليقين التي تحيط بسوق العملات الرقمية وسط تقلبات السوق العالمية. ورغم هذه الانخفاضات، يظل الاستثمار في هذا القطاع محفوفًا بالفرص والمخاطر على حد سواء.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا