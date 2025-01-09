شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سامسونج تكشف أحدث سلسلة شاشات الألعاب Odyssey بخصائص مزهلة خلال CES والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تشكيلتها الجديدة من الشاشات لعام 2025، خلال فعالية First Look التي أقيمت ضمن معرض2025 CES، حيث استعرضت الشركة أحدث تقنياتها المبتكرة، والتي تشمل شاشات Smart Monitor، وشاشة Odyssey المخصصة للألعاب، وشاشة ViewFinity، المدعومة بميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة، إذ قدمت سامسونج لأول مرة أحجامًا جديدة في سوق شاشات OLED، مع تصميمات مبتكرة لإشباع شغف المستخدمين حول العالم، سواء كانت للعمل عن بعد، أو الاستمتاع بالألعاب أو الإبداع.

في هذا السياق، قال هون تشونج، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشاشات المرئية في شركة سامسونج: "توفر الشاشات الجديدة التي يتم تصنيعها في مجموعاتنا الرائدة طرقًا مبتكرة لاستكشاف المحتوى والتواصل من خلال الطرق الجديدة التي يفضلها المستخدمون، وسيجد المستخدمون حول العالم الشاشة المثالية التي تناسب احتياجاتهم في 2025 بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة وخيارات الأحجام الكثيرة".



M9.. الترفيه والكفاءة بتقنيات الذكاء الاصطناعي



تقدم الشاشة الذكية M9 (موديل M90SF)، والتي تعتبر من أوائل الشاشات المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ميزات متطورة تعزز تجربة الترفيه والتفاعل، من خلال تكيف ذكي للصورة حسب الظروف المحيطة ووظائف بحث مبتكرة، وتتميز الشاشة بتقنية AI Picture Optimizer التي تقوم بتحليل الإشارات المدخلة لتحديد نوع المحتوى المعروض، سواء كان ألعابًا أو مقاطع فيديو أو تطبيقات إنتاجية، وتضبط الشاشة إعدادات العرض تلقائيًا لتوفير أفضل تجربة بصرية ممكنة، وللمستخدمين الذين يفضلون الألعاب، يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعرف على نوع اللعبة قيد التشغيل، وضبط إعدادات الصورة بدقة، لتقديم تجربة غامرة ومثالية تتناسب مع جميع أساليب اللعب.

تتضمن الشاشة M9 أيضا تقنية 4K AI Upscaling Pro التي تستخدم معالجة متقدمة بالذكاء الاصطناعي والشبكات العصبية لترقية المحتوى منخفض الدقة إلى جودة 4K، وتقدم هذه التقنية صورًا واضحة للغاية مع تفاصيل معززة، من خلال تحليل الإشارات المدخلة وبيانات الصور الحالية، بغض النظر عن الدقة الأصلية للمحتوى.

تعزز هذه التقنيات الذكية والمخصصة أداء الأجهزة في شاشة M9، حيث تتميز بحجم 32 بوصة ودقة 4K بتقنية OLED مع VESA DisplayHDR™ True Black 400، مما يوفر تفاصيل مذهلة وألوانًا زاهية، ويتيح تصميمها النحيف إلى جانب قاعدة الإعداد السهلة إنشاء بيئة العمل المثالية بسهولة لكل المستخدمين، كما أن الكاميرا المدمجة بدقة 4K تجعل من السهل استخدامها في أي بيئة.



Odyssey.. شاشتان جديدتان رائدتان بمزايا مذهلة



تقدم سلسلة شاشات الألعاب Odyssey أداءً استثنائيًا مع أحجام جديدة، من خلال موديلات G8 وG6 لعام 2025، ويعتبر موديل G81SF هو أول شاشة OLED بحجم 27 بوصة بدقة 4K في العالم (3,840×2,160)، بكثافة 165 بكسل لكل بوصة ومعدل تحديث 240 هرتز، ويمنح مستوى الكثافة ومعدل التحديث صانعي الألعاب واللاعبين مستوى جديدًا من التفاصيل وجودة الصورة أثناء بناء واستكشاف عوالم الألعاب الواقعية.

من ناحية أخرى، يعيد موديل G60SF تعريف مفهوم السرعة كأول شاشة OLED على الإطلاق بمعدل تحديث 500 هرتز QHD (2,560×1,440)، مما يوفر أداءً فائق السرعة وسلاسة لعب مثالية لتلبية احتياجات اللاعبين الذين يسعون لتحقيق أفضل أداء للفوز في الألعاب، ويقدم كلا الموديلين وقت استجابة قدره 0.03 مللي ثانية للحصول على رسومات سلسة وأداء لعب دقيق، حتى في بيئات الألعاب السريعة، كما تدعمان AMD FreeSync™ Premium Pro وتتوافقان مع NVIDIA G-Sync™، مما يتيح لهما تقديم صور سلسة مع تقليل مشكلات الصورة، كما توفر تقنية VESA DisplayHDR™ True Black 400 ألواناً داكنة غنية دون التأثيرات المشتتة مثل التوهج أو تداخل الألوان، مما يتيح الاستفادة القصوى من شاشة OLED، بينما تساهم شاشات OLED Glare Free في الحفاظ على تركيز اللاعب على اللعبة من خلال تقليل الانعكاسات المشتتة.

قدمت سامسونج أيضًا شاشة الألعاب Odyssey 3D موديل G90XF بحجم 27 بوصة، والتي توفر تجربة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص دون الحاجة إلى نظارات 3D منفصلة بفضل العدسة الأسطوانية المدمجة في الجزء الأمامي من الشاشة والكاميرا متعددة العدسات، كما يمكن إضافة عمق جديد للمحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل وتحويل مقاطع الفيديو ثنائية الأبعاد إلى تجربة ثلاثية الأبعاد.



ViewFinity S8.. شاشة أكبر لإنتاجية وإبداع أكبر



تعد شاشة ViewFinity S8 (موديل S80UD) بحجم 37 بوصة أكبر شاشة 4K بنسبة 16:9 حتى الآن، وهي أكبر بحوالي 34% مقارنة بالنموذج السابق، وهي مصممة لتعظيم الإنتاجية والكفاءة، حيث يمكن للمستخدمين استعراض كم كبير من المعلومات في لمحة واحدة، مما يتيح الاستفادة القصوى من مساحة المكتب، ويفتح فصلًا جديدًا في عصر الشاشات الكبيرة ذات الإنتاجية العالية، وتوفر الشاشة تمثيلًا دقيقًا للألوان ومستوى السطوع اللازمين لتمكين المستخدمين المحترفين من أداء أفضل أعمالهم بفضل تغطيتها 99% من نطاق الألوان sRGB، وعرضها للألوان بدقة 4K على شاشة (3,840×2,160).

وحصلت شاشة ViewFinity S8 على شهادة شركة TÜV Rheinland تحت فئة "شاشة بيئة العمل المريحة" لعام 2025، وذلك تقديرًا لتصميمها المريح الذي يعزز الانغماس في العمل وكفاءة المهام والإنتاجية، كما حصلت الشاشة أيضًا على شهادة "العناية الذكية بالعين" المعتمدة من TÜV للشاشات التي تقلل متاعب العيون — حتى مع الاستخدام الطويل — من خلال تعديل درجة حرارة اللون بناءً على إضاءة البيئة المحيطة، كما توفر تقنيات مثل Eye saver mode وflicker-free حماية إضافية للعيون من الإرهاق.

تحافظ شاشة S8 أيضا على مستوى عالٍ من الإنتاجية بفضل الحامل Easy Setup Stand البسيط، وتعمل الشاشة كمركز تحكم موحد من خلال مفتاح KVM المدمج لإدارة المهام المتعددة عبر أجهزة مختلفة، باستخدام فأرة ولوحة مفاتيح واحدة فقط، ويمكن أيضًا توصيل الأجهزة وشحنها في الوقت نفسه باستخدام منفذ USB-C بقوة 90 واط، مما يسهل إدارة جميع الملحقات التي يحتاجها المستخدم بسرعة.