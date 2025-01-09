شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم الثانى من CES 2025.. ابتكارات تقنية تخطف الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

يستمر معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025 في لاس فيجاس بإبهار العالم بأحدث الابتكارات، حيث شهد موجة من التقنيات المبتكرة التي تعيد تعريف المستقبل، من الحواسب المحمولة المرنة إلى الأجهزة القابلة للارتداء، ومن السيارات الكهربائية إلى النظارات الذكية، لم تترك الشركات التقنية الكبيرة والصغيرة أي فرصة إلا واستغلتها لتقديم رؤى جديدة لعالم التكنولوجيا، في هذا التقرير نستعرض أبرز التقنيات التي جذبت الأنظار.



معرض CES

نموذج أولي لجهاز حاسوب محمول بشاشة مرنة

تم عرض مجموعة من المنتجات المميزة في CES 2025، أبرزها ThinkBook Plus، وهو إصدار فعلي من حاسوب محمول مزود بشاشة OLED مرنة، حيث يتميز الجهاز بشاشة مقاس 14 بوصة يمكن توسيعها إلى 16.7 بوصة بلمسة زر واحدة، مما يعزز الإنتاجية ويبرر سعره البالغ 3500 دولار.

كما كشفت الشركة المصنعة عن نموذج أولي لجهاز الألعاب المحمول Legion Go 2، بالإضافة إلى إعلانها عن Legion Go S، أول جهاز ألعاب بنظام SteamOS من شركة خارجية، ليكون بديلاً منافسًا لجهاز Steam Deck، ولمحبي الألعاب التقليدية، قدمت لينوفو حاسوبها المحمول Legion Pro 7i المزود بمعالج الرسومات NVIDIA RTX 5090.



معرض CES 2025

كوالكوم تقدم شريحة جديدة وأجهزة كمبيوتر جديدة

أعلنت كوالكوم عن شريحة Snapdragon X الجديدة التي ستتوفر في المزيد من أجهزة Windows Copilot + في المستقبل القريب، تركز الشركة على تقديم أجهزة بأسعار معقولة تبدأ من 600 دولار، مما يجعلها خيارا مثاليا للمستخدمين الذين يرغبون في تحديث أجهزتهم القديمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

أما شركة آسوس، فقد أطلقت جهاز ZenBook A14 الذي يجمع بين التصميم الصناعي الفاخر والمواصفات القوية، رغم أن استخدام شرائح كوالكوم قد يحد من التوافق مع بعض التطبيقات القديمة، في المقابل قدمت شركة ماينجير مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المكتبية المبردة بالماء، مع نظام تبريد متطور لضمان أداء مستقر.

أما رازر، فقد أبهرت الجمهور بجهاز Blade 16، أرقى جهاز ألعاب محمول من الشركة حتى الآن، بالإضافة إلى Project Arielle، وهو كرسي ألعاب مزود بإضاءة RGB يمكنه تغيير اللون بناء على درجة الحرارة.



معرض المنتجات الاستهلاكية

نظارات ذكية في CES 2025

تبدو النظارات الذكية في CES 2025 أكثر نضجا مما كانت عليه في السنوات الماضي، حيث قدمت RayNeo نظارات X3 AR Pro التي تحتوي على كاميرا مدمجة وتدعم التفاعل مع مساعد ذكي مدعوم بتقنية ChatGPT.

كما أبهرت شركة Even Realities بعرض نظارات G1A و G1B التي تدعم الترجمة الفورية والإرشادات الصوتية، بينما قدمت Xreal نظارات AR جديدة تتيح تجربة سينمائية شخصية دون التسبب في شعور غير مريح.

معرض السيارات في CES: سيارات كهربائية جديدة

في عالم السيارات الكهربائية، قدمت الشركات نماذج أولية لسيارات 0 Series Saloon و 0 Series SUV، اللتين تبدوان وكأنهما من أفلام الخيال العلمي، مع تصميم مستقبلي يثير الفضول، ومن المتوقع أن تكون هذه السيارات متاحة للبيع في العام المقبل، باستخدام بنية تحتية جديدة للسيارات الكهربائية.