شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 80 % منه مضاء الليلة.. تعرف على مرحلة القمر وعمر دورته والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 10 أيام، وهو في مرحلة الأحدب المتزايدة من دورته القمرية، حيث يكون مضاء بنسبة 80%، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد شريحة من الضوء الفضي، هذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، تحدث المراحل الأربع الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، القمر المكتمل "البدر"، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، حيث يكون البدر أكثر مراحله إبهارًا.

ستكون مرحلة القمر التالية "القمر المكتمل"، وسيكون مضاءً بنسبة 100% يوم الاثنين 13 يناير، ويُعرف اكتمال القمر في شهر يناير باسم "قمر الذئب الكامل".

يُعد اكتمال القمر النقطة التي يُضاء فيها وجه القمر بالكامل بواسطة الشمس كما يُرى من الأرض.

كتبت وكالة ناسا في دليل القمر الخاص بها: "هذا أقرب ما وصلنا إليه من رؤية إضاءة الشمس للجانب النهاري بالكامل من القمر، لكن هذا من الناحية الفنية، سيكون هو نصف القمر الحقيقي".

يبدو القمر مكتملًا بالفعل قبل أن يصل إلى مرحلته النهائية، ويمكن أن يبدو مكتملًا للمراقب العادي لبضعة أيام قبل وبعد التاريخ الفعلي.