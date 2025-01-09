شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تتراجع عن استخدام مولد الصور Bing AI بسبب شكاوى تتعلق بالجودة والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت شركة مايكروسوفت عن ترقية نموذجية لبرنامج Bing Image Creator الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقارير TechCrunch، وجاء التراجع بعد أسابيع من الشكاوى من المستخدمين بأن الأداة لم تعمل بشكل جيد بعد أن قامت مايكروسوفت "بالترقية" إلى إصدار جديد من نموذج DALL-E 3 في 18 ديسمبر.

ورفضت مايكروسوفت التعليق على قرارها بالتراجع عن الأمور أو تقديم تفاصيل محددة حول ما قد يتسبب في الفجوة بين توقعات المستخدمين وإنتاجها.

اليوم، غرد رئيس قسم البحث في شركة مايكروسوفت، جوردي ريباس، بأنهم قد يعيدون إنتاج "بعض المشكلات المبلغ عنها" وسيعودون إلى إصدار أقدم من نموذج DALL-E في الوقت الحالي، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع حتى يكتمل.

بمجرد نشر ريباس عن التغيير في ديسمبر، كانت هناك شكاوى من أن Bing Image Creator كان ينتج نتائج أقل تفصيلاً أو صورًا لا تعكس بدقة مطالباتهم ، في ردوده الأولية، قال ريباس إن جودة مخرجات النموذج "يجب أن تكون أفضل قليلاً في المتوسط" من ذي قبل.

كانت القصة نفسها في المنشورات والتعليقات على Reddit ومنتديات مجتمع OpenAI، على منتديات OpenAI، اشتكى أحد الأشخاص من تعامل النموذج مع القماش على فستان شخصية على طراز الأنمي.

يقول الشخص الذي نشر الصور أن الصورة التى كانت موجودة على اليسار "ذات جودة مثالية" بينما الصورة الموجودة على اليمين كانت مضاءة بشكل مفرط".

ولم يعجب شخص آخر الطريقة التى وضع بها Bing تأثيرات الانفجار النجمي فى صورة .